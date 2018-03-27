«Тихоокеанский рубеж 2»

В прокат вышло продолжение фильма Гильермо дель Торо, снятое уже совсем другим человеком. По сравнению со второй частью первая смотрится просто шедевром.

В 2013-м Гильермо дель Торо выпустил «Тихоокеанский рубеж» – свой первый действительно крупный блокбастер, оказавшийся неплохим сочетанием авторского (а дель Торо, получивший в этом году «Оскара» за «Форму воды», – автор действительно крупный) и коммерческого кино. В Штатах фильм собрал не так много, но вот в Азии стал огромным хитом. По крайней мере, для съемок продолжения этого хватило.

Спустя почти пять лет выходит продолжение – уже без дель Торо (он здесь только продюсер), Идриса Эльбы и Чарли Ханнэма. А еще без внятного сценария – если первый «Рубеж» еще можно было считать «блокбастером с душой», то во второй части души не осталось совсем – только чистая коммерция.

Фильм дель Торо был про храбрость и идеалы, а сиквел – только про то, как сын пытается походить на своего погибшего отца (и на эти стремления, честно говоря, очень скучно смотреть). Режиссер Стивен С. ДеНайт (сериал «Сорвиголова») снимает абсолютно прямолинейный, поверхностный боевик, со всеми ошибками, которые обычно совершают в сиквелах, – драки здесь только ради драк, а все штампы громких боевиков и невнятная мотивация главного злодея (который ведет себя как самый глупый человек на свете) присутствуют в полном объеме.

Сюжет второго «Рубежа» максимально прост: спустя десять лет после событий первого фильма монстры кайдзю снова вырываются на свободу. Сопротивление возглавляет герой Джона Бойеги – сын Идриса Эльбы из первого фильма: когда-то он поссорился с отцом, ушел из рейнджеров, а сейчас, только под угрозой отправиться в тюрьму, вернулся в строй.

Помогают ему технически подкованная девушка-тинейджер, атлетичный парень в белой футболке и русская девица по имени Виктория Маликова. Монстры вылезают из океана, роботы нехотя идут им противостоять, но вот человеческой истории в фильме нет совсем – он исключительно про битвы между гигантскими созданиями. Сопереживать в фильме, соответственно, тоже некому – даже Виктории Маликовой (играет которую украинка Иванна Сахно), слишком уж задиристо себя ведет.

Скоротать пару часов «Тихоокеанский рубеж 2» действительно помогает – но никакого удовольствия (только если вы не убежденный фанат японских монстров) не приносит ни на минуту. Это фильм категории Б с хорошим бюджетом на спецэффекты и оттого добравшийся до большого экрана, обычный боевик, которых выходят сотни. Удивиться «Тихоокеанский рубеж 2» заставляет только в один момент – когда на экране появляется Эдуард Хиль со своим вокализом (что, на самом деле, довольно остроумно), но это единственный хоть сколько-нибудь живой момент фильма.

Можно, конечно, повозмущаться, куда смотрел дель Торо, который сначала собирался снимать продолжение сам, а потом отошел от дел ради той же «Формы воды». Но это не имеет значения – конвейер уже запущен и обещано, что после успеха этой части нас ждет целая вселенная «Рубежей». Видимо, до тех пор, пока зрителям это наконец не надоест.