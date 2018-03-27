Сколько поколений белорусов обречено на нищенскую зарплату?

Какую часть своего бюджета белорусские семьи тратят на еду и текущие расходы.

Примерно 4,8 миллиона белорусов живут меньше чем на 13 рублей в день. Среднедушевой медианный уровень реальных доходов в конце прошлого года был 392 рубля, пишет ekonomika.by. Получается, половина белорусов, включая пенсионеров и детей, имела в распоряжении меньше 400 рублей в месяц.

По данным Белстата, в прошлом году среднемесячная зарплата превысила 800 рублей. При этом медианная зарплата, когда одна часть всех работников страны получает меньше, а вторая – больше, в конце года была больше 600 рублей.

77% всех расходов белорусов составляют потребительские товары и услуги. В прошлом году основная часть доходов уходила на питание: чуть больше 40%. Четверть своего бюджета наши сограждане тратят на оплату разного рода услуг, 30% уходит на непродовольственные товары.

Показатель расходов на продукты у белорусов практически не меняется уже много лет. В 2005 году он был 44%, потом постепенно снижался, достигнув в 2010 году 39%. После чего затраты на еду и напитки колебались между 40% и 43%.

Для сравнения литовцы тратят на еду примерно 33% своей зарплаты, латыши – 26%, поляки – 24%, россияне – 32%, украинцы − 54%.

Сколько денег не хватает белорусам для полного счастья?

На текущие расходы белорусские семьи тратят практически всю зарплату.

Как показало исследование программы «Поколения и гендер», каждый пятая белорусская семья с трудом «сводит концы с концами», почти 45% семей − с затруднениями. Лишь одна из трех не имеет с этим проблем.

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