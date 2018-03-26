Политический обозреватель Артем Шрайбман – о том, почему праздник, посвященный столетию БНР, удался.

Артем Шрайбман, фото Вадим Замировский

«Судя по всему, усталость от многолетнего формата безуспешной улично-партийной политики и от лидеров прошлого века стала новым мейнстримом, – пишет Артем Шрайбман в колонке на TUT.BY.

Чтобы организовать крупнейший митинг под бело-красно-белыми флагами с 2010 года и самый массовый День Воли с 90-х, оказались не нужны десятки оргкомитетов, партий, коалиций и конгрессов. Все сделала группа молодых блогеров и активистов на деньги, собранные тысячами людей. Вес сторонников традиционных и новых форм политики среди альтернативно мыслящих белорусов просто несоизмерим.

Нельзя игнорировать и метаморфозы во власти. То, что нет политической оттепели, не значит, что ничего не меняется. Обновленная БССР, которую Александр Лукашенко и его идеологи строили с середины 90-х под красно-зеленым флагом, с героизацией советской истории, субботниками и выходным 7 ноября, больше не способна сплотить нацию или быть крепким фундаментом для ее независимости. Власть пытается этот фундамент расширять.

«И я там был». БНР-100 в лицах и настроениях

Этот процесс не будет быстрым. Против него работает инерция системы и лично президента, учившего историю по советским учебникам. Страшно делать резкие шаги, чтобы не повторять украинских ошибок и не отторгать верных сторонников внутри страны вроде коммунистов, которые набрались смелости на критику власти за заигрывание с темой БНР перед 25 марта.

Но этот процесс едва ли обратим. В его пользу работают два фактора, которые, как пасту, сложно запихнуть обратно в тюбик — смена поколений и вставание с колен восточного соседа. Со вторым все в целом ясно: консолидация на национальной почве внутри многих стран-соседок России — от Украины до Казахстана — их общий ответ на риски экспансии русского мира.

А вот насколько глубок запрос белорусского общества на новую линию государства в вопросе национальной истории и культуры, мы пока не знаем. Но, кажется, во власти, где сторонников расширения официальной белорусской идентичности за пределы БССР все больше, чувствуют, что идти против ветра истории становится сложнее.

Поэтому стратегия властей в последние годы — не давая своим противникам больше кислорода, подбирать или даже пытаться забрать те их идеи, которые нужны для построения жизнеспособной нации и, как следствие, государства.

Можно и, пожалуй, даже нужно расстраиваться, когда пожилых женщин под руки ведут в автозак, потому что они пришли с флажком не на ту площадь. Но это не должно заслонять того, что столетие БНР и события вокруг него наши потомки будут вспоминать как шаг не от, а к национальному единству и примирению. Хотя бы поэтому праздник удался».

Карбалевич: «Была конкретная попытка властей загнать процесс – празднование Дня Воли – в коридор»