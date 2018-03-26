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Общество
26.03.2018
Алена Антонова
Цифра дня. Сколько минчан «настучали» на тех, кто не платит налоги

Налоговики назвали участников акции «Заплати налоги — работай честно». За 5 дней 78 человек сообщили о тех, кто живет не по средствам.

А это всего 0, 0039 % от всех минчан!

Как сообщает FINANCE.TUT.BY со ссылкой на ИМНС по Минску, около 40% от поступивших заявлений составила информация о нелегальной предпринимательской деятельности в сфере ремонта авто и такси, а также в отношении парикмахеров, специалистов по маникюру, штукатуров, маляров, специалистов по укладке плитки и разработчиков веб-сайтов.

30% позвонивших сообщили о сдаче квартир без уплаты налогов. Много заявлений поступило в отношении граждан, живущих не по средствам.

«Наверное, очень многие звонившие жаловались на жителей Дроздов и прочих закрытых посёлков, в которых простые смертные не живут по определению»,— прокомментировал новость участник дискуссионной площадки talks.by.

Налоговики попросили сообщать о тех, кто живет не по средствам. Записывайте адреса!

 
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