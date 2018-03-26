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26.03.2018
SNCMedia, фото Eastnews, Instagram
Как выглядят внуки Сталина, Ельцина и Горбачева

Внучка Сталина ненавидит своего деда за все те страдания, которые пережили из-за его режима миллионы людей.

КРИС ЭВАНС (ВНУЧКА ИОСИФА СТАЛИНА)

Крис Эванс

Наследница единственной дочери Иосифа Сталина Светланы Аллилуевой страдает из-за славы своего деда. Ее называют «позором семьи», ее именем регулярно спекулируют СМИ, а отъявленные сталинисты готовы объявить ее врагом народа. Крис Эванс (настоящее имя Ольга Петерс) живет в пригороде Портленда (штат Орегон, США). Ей 45, и она ненавидит своего деда за все те страдания, которые пережили из-за его режима миллионы людей.

Ночные кошмары внучки Сталина

ЕГОР ЖУКОВ (ВНУК МАРШАЛА ПОБЕДЫ ГЕОРГИЯ ЖУКОВА)

Егор Жуков

А вот Егор Жуков своим знаменитым дедушкой гордится.

– Быть внуком маршала Жукова – это как носить у себя за плечами огромный портрет деда. Не стану скрывать, с моей фамилией мне иногда проще находить контакты и общаться с людьми. Но это было и поводом предъявлять ко мне повышенные требования, – рассказал Егор в одном из интервью.

Он бережно хранит вещи Георгия Константиновича и говорит, что в семье деда запомнили строгим, но доброжелательным, требовательным, но небезразличным.

ЭСТЕБАН ВОЛКОВ (ВНУК ЛЬВА ТРОЦКОГО)

Эстебан Волков

Внуку русского революционера Льва Троцкого Эстебану Волкову сейчас 92 года. Его судьба сложилась не лучшим образом. Мать, Зинаида Львовна, старшая дочь Троцкого и его первой жены Александры Соколовской, покончила с собой в 1933 году, а отец Платон Волков был расстрелян в 1936.

После смерти родителей воспитанием мальчика занимался знаменитый дед вместе со второй женой. Юный Эстебан стал свидетелем нападения на Льва Троцкого, после которого тот скончался. Сейчас Волков заведует домом-музеем в Койокане жилом районе Мехико, где в 1940 году был убит его дед.

БОРИС ЕЛЬЦИН-МЛАДШИЙ (ВНУК БОРИСА ЕЛЬЦИНА)

Борис Ельцин-младший

У Бориса Ельцина всего шесть внуков. Но самым медийным из них считается сын младшей дочери Ельцина Татьяны Юмашевой (бывшей Дьяченко) Борис Ельцин-младший. Борис – типичный представитель «золотой молодежи». СМИ наперебой обсуждают его романы и роскошный образ жизни. Сейчас ему 36, он является совладельцем компаний «Вайд вью девелопмент» и «Фудгрупп». Завидный жених, одним словом.

КСЕНИЯ ГОРБАЧЕВА И АНАСТАСИЯ ВИРГАНСКАЯ (ВНУЧКИ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА)

Анастасия Вирганская и Ксения Горбачева

За жизнью внучек Михаила Горбачева широкая общественность следила буквально с детства. Старшая, Ксения (на фото справа), с успехом окончила МГИМО (журналист-международник), затем работала в пиаре, после чего перешла в журнал L'Officiel, где занимала должность шеф-редактора. После ухода с должности она вышла замуж и посвятила себя семье.

Младшая, Анастасия, в 2010 году вышла замуж за успешного PR-менеджера Дмитрия Зангиева. Сестры довольно часто посещают светские мероприятия, а вот интервью почему-то не дают.

 
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