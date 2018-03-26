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Комментарии
26.03.2018
Юрий Богомолов, Сноб
«Господин ТВ опять в своем репертуаре — явился к нам в дом без трусов, но с крестиком»

Заговор умолчания на российском ТВ как принцип работы государственного телевидения.

Вранье относительно внешних угроз и замалчивание внутренних проблем — вот основной принцип работы государственных телеканалов. В предыдущий раз поводом для разговора послужила школьная поножовщина, которую оба наши самые главные и самые государственные каналы — Первый и «Россия 1» — постарались сначала не заметить, а потом замять.

Мнение дня: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»

Теперь «Зимняя вишня» в Кемерове. Уже в середине дня пошла информация по агентствам и в соцсетях о пожаре в торгово-развлекательном центре. Она не сразу показалась тревожной, поскольку следовали успокоительные фразы, что посетители организованно эвакуированы, пострадавших нет, пожарные умело локализуют место возгорания. Потом — сообщение, что один ребенок задохнулся дымом. Потом, что его реанимировали. И взрослый, выбросившийся из окна, сильно поломался, но остался жив. Лишь постепенно стало понятно, что пожар в Кемерове — не несчастный случай, а дикий кошмар. И ни один из государственных каналов не прервал воскресное вещание, чтобы известить своих зрителей о трагедии национального масштаба. Вместо этого телезрителям показывали фильм «Путин».

В 20.00 вышли «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. Вернее, с Владимиром Путиным на Манежной площади. Собравшимся на ней объявили, что он наш лидер. «Наш лидер» сказал, что его победа на выборах — это успех.

Ведущий не устает гордиться достижениями как в области деторождения, так и в сфере вооружений. Вооружениям он особенно порадовался. Военачальники объявили о результатах конкурса на название чудо-ракеты, которую несколько недель тому назад презентовал президент в своем Послании народу и миру. Ракета, которая работает на ядерном двигателе, отныне будет называться «Буревестник». Киселев тоже одобрил ее броское имя, но не смог не поделиться и своим вариантом. У него оно без литературных ассоциаций, приземленней — «Пепел».

Это прозвучало уже в тот момент, когда всем стало известно, что в городе Кемерово РТЦ «Зимняя вишня», призванный своим названием вызывать ассоциацию со сладким лакомством, превратился в пепел, под которым погребены десятки трупов детей.

Детям на минувшей неделе как-то особенно не повезло. Их потравили помоечным газом в Волоколамске. Спасибо, что не «Новичком». Но и этот случай не удостоился сколько-нибудь серьезного внимания со стороны федеральных каналов.

Зато они уже вторую неделю смакуют сюжет с отравлением бывшего двойного агента в Лондоне.

На этом фоне история с похотливым депутатом Леонидом Слуцким представляется, наверное, не самой безобразной. Так ведь и она не стала предметом обсуждения в студиях федеральных каналов. Просто их руководство постановило не быть моральнее Думы и прикрыть грех депутата очередной фигурой умолчания.

Господин ТВ опять в своем репертуаре — явился к нам в дом в интересном прикиде: без трусов, но с крестиком. Тотальное лицемерие, похоже, разъедает государство и общество не меньше, чем тотальная коррупция.

Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»

 
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