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Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Фотографии сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в массовых задержаниях 25 марта, опубликовал
Белсат
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