МЧС проверит торговые и развлекательные центры

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко выступил с заявлением в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре в российском Кемерове.

— Президент поручил МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки на подобных объектах, — сообщил министр по ЧС Владимир Ващенко. — Мы и сделали это сегодня, ко всем руководителям на местах, во все области будут направлены работники министерства.

В первую очередь МЧС будет проверять безопасность на объектах, пути эвакуации, работу систем безопасности, пожаротушения, вопросы обучения персонала и их знаний. Одну из таких проверок уже провели сегодня в столичном ТЦ «Галерея Минск».

— Вы помните, когда по просьбе бизнесменов уменьшалось количество проверок, снимались барьеры, которые мешали развитию бизнеса, президент и тогда четко ставил задачу жесточайшего соблюдения правил безопасности, — напомнил министр. — Я просил бы и рекомендовал всем владельцам не ждать прихода спасателей, а уже сегодня создать безопасные условия. Надо подойти серьезно, без раскачиваний, так как такой трагедии мы не можем допустить у себя. Нашим руководителям поставили задачу принимать исчерпывающие меры по устранению нарушений, а там, где они создают угрозу, принимать меры по запрещению эксплуатации объектов до приведения в надлежащее состояние. Сегодня мы не можем допустить, чтобы из-за чьей-то безответственности, халатности, а порой и жадности случалось такое.

Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах