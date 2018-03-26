Шокирующая история. В Лиде полуторагодовалый малыш босиком ушел из дома, мама его не искала

Ребенка нашли прохожие, но мать от сына открестилась.

«Лідская газета» узнала подробности шокирующей истории.

Около полудня, 25 марта, в дежурную часть милиции из опорного пункта «Слобода» поступило сообщение, что вблизи костела Непорочного Зачатия обнаружен примерно полуторалетний ребенок без присмотра взрослых. Тут же по месту происшествия выбыли медики скорой помощи и сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних Лидского РОВД Олег Буткевич.

Выяснилось, что в тот день, около 11.30, проходя мимо парковки автомобилей по улице Горького, лидчанка Елена увидела полураздетого, грязного и мокрого малыша. Ребенок был в колготках, носках, без обуви, головного убора, в легкой домашней кофточке.

Елена взяла его на руки и побежала в ближайший опорный пункт милиции. Там женщина и рассказала о случившемся. Пока ожидали приезда «скорой» и участковых ИДН, Елена предложила переодеть ребенка:

– Я живу совсем рядом, – сказала она, – и у меня есть во что одеть малыша.

Вскоре обогретого, переодетого в теплые и чистые вещи мальчика осматривали врачи скорой помощи, потом его для обследования увезли в Лидскую ЦРБ. А сотрудники милиции тем временем уже начали поиск родителей малыша.

– Сразу же, – рассказал редакции начальник ИДН Иван Давыденко, – участковые инспекторы Евгений Субоч и Андрей Киянко начали поквартирный обход микрорайона Слобода.

Забегая вперед, отметим, что в квартиру матери малыша-потеряшки, 42-летней лидчанки, они также заходили с вопросом: не проживает ли здесь мальчик?

– Нет, – как отрезала женщина, которая, к слову, была пьяна, – у меня есть сын, но ему 25 лет, – и захлопнула дверь.

Позже выяснится, что данная семья снимает квартиру, поэтому участковые могли и не знать новых жильцов. Поиски зашли в тупик. Все ребятишки из других квартир были на месте. Однако параллельно милиционеры собирали и другую информацию, и удалось выяснить, что у той женщины, которая открестилась от малыша, есть полуторагодовалый сын.

Работники милиции выехали по адресу повторно. В этот раз дверь открыл мужчина, он представился сожителем, также был в состоянии алкогольного опьянения и сказал, что ничего не знает, спал, а когда проснулся – ни жены, ни сына уже не было. Свое биологическое отцовство и то, что с ними проживает малолетний ребенок, мужчина не отрицал, хотя в свидетельство о рождении отцом он не вписан.

Мать нашли утром 26 марта, когда она вернулась домой. В милицию ее доставили в принудительном порядке. При освидетельствовании в крови у женщины было обнаружено 1,5 процента промилле.

С вечера с пятницы на субботу сожители выпивали, утром в субботу хорошо опохмелились, якобы покормили и уложили ребенка спать и уснули сами. Когда проснулся малыш, никто не слышал, как он вышел из квартиры и попал на улицу, никто не видел.

Поняв, что ребенок пропал, мать, вместо того, чтобы срочно набрать «102», отправилась в гости и продолжала выпивать.

– Я боялась обращаться в милицию потому, что была выпивши и знала, что мне грозит ответственность. Я поискала немного сына, не нашла и подумала, что вернется сам… – объяснила она во время опроса.

Комиссия по делам несовершеннолетних будет инициировать процесс о лишении данной матери родительских прав.

Ранее эта женщина уже лишалась родительских прав в отношении старшего сына, проходила лечение в ЛТП, затем была восстановлена.