Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах

Руководитель проектов по строительству Сергей Альперн высказался о безопасности людей в ТЦ в Беларуси и нормах пожарной безопасности.

«В Беларуси очень строго — ты не можешь сдать объект, если что-то не соответствует нормам. Нормы предусматривают меры безопасности такие, что люди могут эвакуироваться в случае пожара. Даже в примитивных Мапидовских домах (я лично сдавал) проверяется ВСЁ. И коррупции в этих вопросах в РБ нет вообще».

Сергей Альперн обращает внимание на то, что проблема может возникнуть при эксплуатации:

— Двери аварийного выхода на улицу всегда предусмотрены в достаточном количестве. Но тем, кто эксплуатирует торговый центр, невыгодно, чтобы была возможность кому-то неконтролируемо выходить из торгового центра.

Условно говоря, человек может открыть такие двери, которые могут находиться на задворках, и впустить кого-то извне. Для решения этих вопросов существуют технические меры – специальный электромагнит, который держит дверь, и в обычных условиях силы человека недостаточно, чтобы эту дверь открыть, а при пожаре цепи размыкается, и магнит перестаёт держать дверь. Но это – дорогое решение.

При строительстве часто ставят двери без такого механизма с расчётом на то, что эксплуатировать будут по правилам и позаботятся о том, чтобы этого не происходило. Хотя заботятся обычно способом примитивным — просто запирают на ключ, или даже я видел, обматывается цепью и навешивается замок. Не скажу, что видел это в Беларуси – я просто не помню, где.

В Беларуси есть шанс, что обычно всё делается по книге: если предусмотрено раз в икс времени проверка пожарных на действующих объектах, то она с такой регулярностью и будет производиться. И подкупить пожарных в Беларуси опять-таки нельзя.

Сергей Альперн советует: «Люди, смотрите, если заметите аварийные двери запертыми на цепочку и замок — сообщите администрации торгового центра и в пожарную охрану».

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