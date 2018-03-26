Стефанович: «Если ты идешь с бело-красно-белым флагом, это уже представляет угрозу?»

По информации правозащитников, по всей Беларуси были задержаны 110 участников празднования Дня Воли.

Ряд правозащитных организаций Беларуси приняли совместное заявление о задержаниях участников мероприятий в честь столетия провозглашения БНР. По их информации, около 110 человек было задержано по всей стране – в 12 городах.

Только в Минске, по предварительным данным, было задержано 66 человек.

– Мы оцениваем это однозначно отрицательно, – заявил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович. – Запрет шествия мы расцениваем как действие абсолютно непропорциональное, это ограничение свободы мирных собраний. Если бы собравшиеся граждане прошли по улицам, то ничего страшного не случилось бы.

По словам собеседника, вторая волна задержанийпроизошла после завершения мероприятия, когда люди шли с флагами и другой национальной символикой, и ее вообще сложно как-либо понять:

– Ведь, если люди идут куда-то, это уже не является массовым мероприятием. В Беларуси часто проходят дни культуры разных стран, когда участники этих мероприятий также идут по улицам с флагами других стран – и это никакой угрозы не несет. Но если ты идешь с бело-красно-белым флагом, то это уже представляет угрозу, по мнению правоохранительных органов?

С одной стороны, хорошо, что было разрешено проведение мероприятия в таком формате концерта-митинга. Но, с другой, власти продемонстрировали, что их подходы не меняются.