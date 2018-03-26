.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
США высылают 60 российских дипломатов
Багінская ў міліцыі чытала вершы і сьпявала «Чорная зграя топча Айчыну»
Умер основатель МММ Сергей Мавроди, наследивший и в Беларуси
Задержан замначальника управления, строящего вторую взлетную полосу
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
«Сюрприз»! О чем говорила Мария Захарова после трагедии в Кемерово
Невзоров объяснил, почему 76% Путина ничего не значат
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Солнце праздника Независимости. Фотофакт
Президент Грузии накормил Лукашенко белорусской картошкой
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»: погибших уже больше полусотни
Власти Абхазии дали жесткую оценку высказываниям главы Беларуси
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Минск отметил столетие БНР. «Жыве Беларусь» над Оперным и задержания на Коласа
День Воли в регионах: кому власти испортили праздник
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Белорусы – от мала до велика – на самом массовом Дне Воли последних лет. Фоторепортаж
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Цифра дня. Сколько людей пришло на празднование 100-летия БНР
Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»
Прызнанне чалавека, які ніколі не святкаваў Дзень Волі
Все, что нужно знать о въездном медицинском туризме в Беларуси
Растаев: «Лишь пианиста Путина Коля пока не сделал»
Реплика дня: «Почему поляки и литовцы смогли защитить свою государственность, а мы — нет...»
Актриса, пострадавшая от ОМОНа, просит возбудить уголовное дело
«В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!»
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
«Расія, як той бандыт, аддала панічу-немцу дзяўчыну-Беларусь у заклад»
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
«Посоветовал бы китайцам назначить гендиректором «БелДЖи» самого Лукашенко»
Венедиктов: ничто не мешает назначить Лукашенко послом в Зимбабве
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Как в Минске в «час Земли» погас свет
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
26.03.2018
Салiдарнасць
США высылают 60 российских дипломатов

И закрывают генконсульство в Сиэтле.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла такое решение, сообщает AP. Меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США.

Также объявлено, что Франция и Германия по этой же причине высылают российских дипломатов, сообщает Reuters. Каждая страна вышлет четырех человек. Дипломатам дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Правительство Литвы заявило о высылке трех российских дипломатов.

Польша высылает четырех российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

Украина высылает 13 российских дипломатов, сообщил президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке: «В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания), Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся».

В МИД России уже пообещали зеркально ответить странам, которые решили выслать российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:9)
Главное
Празднование юбилея БНР: 7 удивительных моментов
Цыганкоў: «Перад вачыма будзе стаяць той момант, калі Воля ляжыць на асфальце»
Спасибо Путину!
Карбалевич: «Была конкретная попытка властей загнать процесс – празднование Дня Воли – в коридор»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Правозащитница: «Тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY