США высылают 60 российских дипломатов

И закрывают генконсульство в Сиэтле.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла такое решение, сообщает AP. Меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США.

Также объявлено, что Франция и Германия по этой же причине высылают российских дипломатов, сообщает Reuters. Каждая страна вышлет четырех человек. Дипломатам дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Правительство Литвы заявило о высылке трех российских дипломатов.

Польша высылает четырех российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

Украина высылает 13 российских дипломатов, сообщил президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке: «В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания), Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся».

В МИД России уже пообещали зеркально ответить странам, которые решили выслать российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.