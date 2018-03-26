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Комментарии
26.03.2018
Салiдарнасць
«А кто-то спокойно достает из коробки и развешивает портреты Путина, Тулеева и еще какого-то хрена»

Facebook и Telegram – про кемеровский ад.

Ёшкин Крот, Facebook:

– Премьер-министр ушел в отставку после того, как в торговом центре погибли десятки людей: «Стране нужно правительство, способное урегулировать сложившуюся ситуацию», «правительство принимает на себя политическую ответственность за трагедию».

Нет, речь не о России. Речь о Латвии, где в 2013-м в результате обрушения крыши торгового центра погибли 54 человека.

А что в России?

Десятки людей (среди них много детей) погибли в страшном пожаре в торговом центре. Не сработала ни одна система пожарной безопасности. Пожарные выходы были закрыты. Из-за чудовищной халатности, коррупции и бездействия проверяющих органов люди оказались в смертельной ловушке.

Как реагируют власти?

О президенте и премьер-министре даже не говорим. А что же губернатор Кемеровской области Тулеев? Он даже не приехал на место пожара. Объяснил он это тем, что его кортеж мог бы помешать спасательным работам. Приехать на место трагедии без кортежа или дойти пешком — видимо, ниже его достоинства.

Зато Тулеев не забыл поблагодарить президента России (да-да, сейчас это самое важное), который «при своей нечеловеческой загруженности нашел время позвонить».

Никто не уйдет в отставку. В нашей стране погибли люди, а телеканалы продолжают показывать развлекательные программыи обсуждать Терезу Мэй.

А сколько в России еще таких торговых центров, на откатах с которых зарабатывают гигантские деньги местные власти? Почему в нашей стране не работает система проверок подобных объектов? Сколько еще людей должны погибнуть, чтобы власти взяли на себя ответственность за то, что непосредственно входит в их обязанности?

Глеб Павловский, Facebook:

Тулеев, Аман Гумирович под собственным весом обвалившийся в себя самого. А ведь лет 25 тому он был еще человеком.

Дарья Костенко: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»

Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»

Красовский: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»

Telegram-канал «Кремлевский мамковед»:

– Причины возгорания ТЦ в Кемерово.

1. Пожарная сигнализация, которая не сработала.

2. Коррумпированное региональное МЧС, которое за взятку закрыло глаза на нарушения противопожарной безопасности.

3. Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом от «Единой России») – «собственник ТЦ». Именно она раздавала взятки и прекрасно знала о том, что в здании в должной мере не соблюдаются правила противопожарной безопасности.

4. Губернатор Тулеев, который покрывает эту коррумпированную систему и является ее апологетом. В кресле губера он сидит уже более 18 лет.

Telegram-канал «ЪЪ»:

– Нет такой силы, которая заставила бы старенького Амангельды отказаться от кортежа с охраной, адвокатами, референтами и массажистками. И поехать просто на одной машине.

Пожар в ТЦ. Люди заперты в здании. Счет идет на минуты. А кто-то в это самое время спокойно достает из коробки и развешивает в мобильном пункте МЧС портреты Путина, Тулеева и еще какого-то хрена.

 
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