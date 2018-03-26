Мнение дня: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»

Дарья Костенко — про пять билбордов на границе Кемерово.

Фото РИА Новости

— Что-то никто не задает правильных вопросов. Придется мне. Да, пожары бывают везде. Но не везде десятки детей сгорают, закрытые на ключ в кинозале, — пишет лидер мнений в Facebook:

1.Как так получилось, что в торговом центре, месте скопления людей, не работала пожарная сигнализация? Без нее такие объекты вообще нельзя сдавать в эксплуатацию! В ТЦ не было ни сирены, ни громкого оповещения, а сами сотрудники о пожаре узнали, увидев огонь на мониторах. Видеокамеры наблюдения работали, а пожарные датчики — нет.

Вместо пожарной сирены, в ТЦ тупо погас свет. Люди метались в панике, о пожаре догадались, только когда повалил дым. Почему не было даже объявления по громкой связи?

Родители: «Наши дети горели, а мы просто наблюдали»

2.Как так вышло, что ТЦ в 2016 году избежал проверки пожарного надзора из-за «надзорных каникул» для малого бизнеса? (И с каких пор четырехэтажный ТЦ — это малый бизнес?) Почему его не проверили даже после проблем с электропроводкой в 2017 году, когда из-за запаха гари все здание эвакуировали?

3.Для общественных зданий есть жесткие нормативы и требования по безопасности. Во внутренней отделке не должно быть легковоспламеняющихся материалов и пластика, дающего токсичный дым.

Как так получилось, что ТБ были в хлам нарушены, и четвертый этаж вспыхнул, как порох?

4. Почему нам так упорно втирают, что какие-то «подростки» подожгли батутную комнату (чтоааа??), когда у ТЦ до этого уже были проблемы с проводкой и задымлением?

5.Как может быть, что у кинозала, полного детей, все двери оказались закрытыми на ключ? (и похоже, это было систематическим явлением) Это же грубейшее нарушение противопожарной безопасности! Я видела как пожарный надзор закрывал бизнесы за меньшее. Почему еще и запасные выходы были закрыты?

Такими вопросами я задавалась, прикидывая, сколько же надо было отбашлять строительным и пожарным инспекциям, чтобы это здание прошло проверки, пока не увидела очевидный ответ на все.

Владелец ТЦ — Надежда Судденок — ранее избиралась в районный совет депутатов от «Единой России».

Понимаете, эта имитация государства непригодна и опасна для жизни. Здесь вокруг преступной группировки, захватившей власть, сформировалась элитная каста, которая считает, что ей все можно. Например, эксплуатировать общественное здание без пожарной сигнализации и с огнеопасными покрытиями.

Они грозят миру ядерными ракетами и говорят, что встали с колен. Но на деле в этой имитации государства не работают самые важные государственные функции. Такие как правосудие и обеспечение безопасности граждан.

Человеческая жизнь стоит копейку. Они бомбят Сирию и борются за геополитическое господство, но поставить работающую сигнализацию в месте скопления людей — зачем?

…Действительно, зачем считать и зачем спасать? Если что, бабы новых нарожают. Нарожали же после Беслана и «Курска», «Норд-Оста» и пожара в «Хромой лошади». Нарожают и после Кемерово, и после Волоколамска.

Работает только право большой волосатой лапы. Кто пробился хотя бы в низшую часть элит, тому можно все. Не ставить пожарные датчики в ТЦ с детским развлекательным центром, например.

Взрослых дол***бов не так жалко, по крайней мере 75% из них. Но очень жалко детей.

Они не выбирали, в какой стране жить.

Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»

Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»