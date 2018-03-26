Стрижак: «Получился общенациональный праздник»

Лидер мнений – о том, что роднит празднование Дня Воли с протестами «тунеядцев».

В то время как организацией минского мероприятия занимались Эдуард Пальчис, Павел Белоус и Антон Мотолько, известный правозащитник и активист Андрей Стрижак координировал празднование 100-летия БНР в регионах.

– Такого масштабного празднования общественно значимых дат в Беларуси, пожалуй, еще не было, – отметил он в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi». – Особенно тех, которые были организованы гражданским обществом.

Для меня было важно, что празднование прошло во многих городах: в Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле. Там тоже было достаточно много людей – и это говорит о том, что не только столица праздновала столетие БНР, но и вся страна. Я рад, что получился общенациональный праздник для всех.

В частности, в Гомеле 25 марта прошел концерт с участием группы NRM, а также гомельского барда Вальжины Терещенко. Мероприятие проходило в небольшом помещении, так как местные власти отказались предоставить для концерта большой зал.

Фото Микола Бянько, Facebook

– Все старались помогать друг другу. Например, тот же NRM должен был изначально выступать в Гродно. Но мы договорились с гродненцами, что они нам их уступят. В свою очередь, должен был быть концерт в Бресте и там была заминка с ведущим, поэтому им уступили ведущего и поэта Алеся Плотку. В общем, коммуникация была очень эффективная – и это позволяло друг друга подстраховывать и помогать.

На вопрос, можно ли считать прошедший День Воли началом смены политической элиты в Беларуси, Андрей Стрижак ответил:

– Сложно сказать, будет ли это предвестником новых времен. Но факт оказался фактом – тот, кто мог, тот взялся и сделал это мероприятие. Важно, что всеми этими процессами сейчас начали заниматься люди-практики. Нашлись люди, которые были готовы тратить свои нервы, время и силы, чтобы что-то организовывать. Это была низовая организация, такая же, как была в случае с протестами «тунеядцев».

Это было видно еще и в прошлом году, когда организовалась та же кампания #BY_Help, для помощи пострадавшим во время разгона протестов.

Сегодня наступает новое время, открываются новые коммуникационные возможности. И всё это позволяет добиваться успеха, если есть идея, которая всех объединяет.

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