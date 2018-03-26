Празднование юбилея БНР: 7 удивительных моментов

Беларусь отметила самый необычный День Воли за последние десятилетия. Всего год назад в столице проходили массовые задержания при вводе тяжелой техники и демонстрации боевого оружия. На этом фоне празднование столетия БНР получилось удивительным.

Без задержаний, конечно, не обошлось. Но этим белорусов, к сожалению, не удивишь. Зато хватало и моментов, способных вызвать изумление.

Руководство страны дало понять, что поддерживает празднование столетия БНР

В январе глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила: «Если это празднование необходимо обществу, то, значит, будем вместе, совместными действиями и планами реализовывать все это».

Слова выглядели обнадеживающими, но после этого чиновники, казалось, долго занимали выжидающую позицию. Уже в марте сам Александр Лукашенко прояснил позицию властей, рассказав, что поручил не вмешиваться в вопросы празднования столетия БНР. Иными словами, была дана команда не мешать. И даже больше.

4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР

К празднованию столетия БНР подключились государственные учреждения

Национальный исторический музей организовал соответствующую выставку. Академия наук – международную научную конференцию «БНР у гісторыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці». Позитивно о роли БНР высказались не только историки, но и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Приходили сообщения о том, что в глубинке организовали лекции, посвященные круглой дате. В Кореличах дали указание рассказать в районной библиотеке об истории БНР коммунистке.

Правда,выходка преподавательницы Университета культуры тоже не выглядела исключением. В ряде учебных заведений своим воспитанникам настойчиво не рекомендовали участвовать в торжествах.

Впервые за много лет разрешили массовые празднования в регионах

Акции в день Воли в Минске разрешали и раньше, но впервые за много лет мероприятия, приуроченные к 25 марта, без проблем санкционировали в регионах. Довольно масштабные празднования прошли в Гродно, Бресте, Слуцке, Барановичах и других городах.

Мингорисполком профинансировал мероприятия, связанные с празднованиями

В парке Янки Купалы торжественно открыли памятный камень братьям Антону и Ивану Луцкевичам, выступавшим за белорусскую государственность в начале XX века. Его установку профинансировал Мингорисполком.

Столичные власти также освободили организаторов «Свята незалежнасці» у Оперного театра от оплаты услуг по охране общественного порядка, дежурства «скорой» и уборки территории.

В праздновании приняли участие представители православной церкви и костела

25 марта митрополит Тадеуш Кондрусевич помолился за Беларусь в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, где назвал столетие БНР праздником благовещенья белорусской независимости.

Неделей ранее председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин сообщил журналистам, что Белорусская православная церковь не планирует отмечать праздник ни молебнами, ни обращениями, ни богослужениями.

Однако сам Сергей Лепин появился 25 марта на «Свяце незалежнасці», где выступил с крайне неожиданной речью.

Фото Сергея Гапона

– Кіраўнікі БНР змагаліся супраць акупантаў і патрабавалі свабоды для многіх тысяч суайчыньнікаў. Яны хацелі палажыць канец дзяльбе зямель зь пераважна беларускім насельніцтвам паміж сумежнымі дзяржавамі, спрабавалі спыніць падзел і асыміляцыю беларусаў... Дзякуючы абвяшчэньню БНР, стала магчымым зьяўленьне БССР — у межах якой пасьля створана незалежная Рэспубліка Беларусь. Абвяшчэньне БНР ёсьць важным эпізодам у гісторыі фармаваньня ідэі беларускай дзяржавы, а таму не павінна застацца без увагі, – отметил, в частности, Сергей Лепин.

Свою речь он завершил словами «Слава Хрысту! Жыве Беларусь!».

На празднованиях было минимум политики

На праздничных мероприятиях на первых ролях были не лидеры политической оппозиции, а гражданские активисты. На концерте у Оперного театра создатель TUT.BY Юрий Зиссер заявил, что «никому не дано «приватизировать» национальную идею».

Показательно, что другой крупнейший интернет-ресурс страны Onliner.by, который как огня опасается хотя бы намека на политику, вел с праздника онлайн-репортаж.

Президент Польши поздравил белорусов, а министр иностранных дел Украины написал статью

Празднование БНР очень тепло встретили во многих странах мира. Вот лишь несколько примеров из длинного списка.

В Праге для торжественного собрания по этому поводу выделили главный зал городской Ратуши. Прием в честь юбилея был организован в парламенте Великобритании. Министр иностранных дел Украины Павло Климкин написал статью, посвященную этой славной дате. А президент Польши Анджей Дуда обратился к белорусам с поздравлением по случаю 100-летия БНР.