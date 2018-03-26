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26.03.2018
Салiдарнасць
Умер основатель МММ Сергей Мавроди, наследивший и в Беларуси

Ему стало плохо на автобусной остановке.

В возрасте 62 лет умер Сергей Мавроди, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта. Мавроди стало плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова около 1.00. Прохожий вызвал ему «скорую помощь», так как мужчина жаловался на слабость и боли в сердце.

Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества «МММ», которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.

Финансовая пирамида Сергея Мавроди МММ-2011 активно воздвигалась и в Беларуси, но ее деятельность была пресечена КГБ.

 
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