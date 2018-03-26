Задержан замначальника управления, строящего вторую взлетную полосу

За получение взяток.

Как сообщает пресс-служба Комитета госконтроля, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что он систематически получал деньги от руководителей субъектов хозяйствования, привлекаемых для выполнения работ в ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство в Национальном аэропорту «Минск» второй взлетной искусственной полосы».

В 2017 году это должностное лицо получило взяток на сумму 15 тыс. долларов в эквиваленте».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Подозреваемый находится под стражей. В настоящее время отрабатывается информация о получении им взяток от должностных лиц других коммерческих организаций.

Напомним, 20 марта при получении взятки в размере 3,5 тысячи долларов КГБ был задержан директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимир Костин.