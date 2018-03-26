.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
На пляцоўцы ля Опернага скралі з дзясятак дронаў
Мнение дня: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»
Умер основатель МММ Сергей Мавроди, наследивший и в Беларуси
Задержан замначальника управления, строящего вторую взлетную полосу
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
«Сюрприз»! О чем говорила Мария Захарова после трагедии в Кемерово
Невзоров объяснил, почему 76% Путина ничего не значат
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Солнце праздника Независимости. Фотофакт
Президент Грузии накормил Лукашенко белорусской картошкой
72-гадовую Ніну Багінскую пратрымалі ў РУУСе дзевяць гадзін
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»: погибших уже больше полусотни
Власти Абхазии дали жесткую оценку высказываниям главы Беларуси
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Минск отметил столетие БНР. «Жыве Беларусь» над Оперным и задержания на Коласа
День Воли в регионах: кому власти испортили праздник
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Белорусы – от мала до велика – на самом массовом Дне Воли последних лет. Фоторепортаж
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Цифра дня. Сколько людей пришло на празднование 100-летия БНР
Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»
Прызнанне чалавека, які ніколі не святкаваў Дзень Волі
Все, что нужно знать о въездном медицинском туризме в Беларуси
Растаев: «Лишь пианиста Путина Коля пока не сделал»
Реплика дня: «Почему поляки и литовцы смогли защитить свою государственность, а мы — нет...»
Актриса, пострадавшая от ОМОНа, просит возбудить уголовное дело
«В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!»
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
«Расія, як той бандыт, аддала панічу-немцу дзяўчыну-Беларусь у заклад»
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
«Посоветовал бы китайцам назначить гендиректором «БелДЖи» самого Лукашенко»
Венедиктов: ничто не мешает назначить Лукашенко послом в Зимбабве
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Как в Минске в «час Земли» погас свет
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
26.03.2018
Салiдарнасць
Задержан замначальника управления, строящего вторую взлетную полосу

За получение взяток.

Как сообщает пресс-служба Комитета госконтроля, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что он систематически получал деньги от руководителей субъектов хозяйствования, привлекаемых для выполнения работ в ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство в Национальном аэропорту «Минск» второй взлетной искусственной полосы».

В 2017 году это должностное лицо получило взяток на сумму 15 тыс. долларов в эквиваленте».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Подозреваемый находится под стражей. В настоящее время отрабатывается информация о получении им взяток от должностных лиц других коммерческих организаций.

Напомним, 20 марта при получении взятки в размере 3,5 тысячи долларов КГБ был задержан директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимир Костин.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Празднование юбилея БНР: 7 удивительных моментов
Цыганкоў: «Перад вачыма будзе стаяць той момант, калі Воля ляжыць на асфальце»
Спасибо Путину!
Карбалевич: «Была конкретная попытка властей загнать процесс – празднование Дня Воли – в коридор»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Правозащитница: «Тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY