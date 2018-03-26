Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»

Российский публицист в эмиграции – о трагедии в Кемерово, унесшей жизни более 60 человек, включая детей.

– Я лишь повторю то, что талдычу уже годами, – пишет Аркадий Бабченко в Facebook. – Трагедия – это когда ты предвидел опасность, принимал все меры к её предотвращению, но форс-мажор оказался сильнее. Как цунами в Японии или торнадо в США. А потом проводится работа по выявлению просчетов и применению мер к недопущению подобного в будущем.

А когда у тебя вчера газом от свалки травятся пятьдесят детей, до этого в интернате насилуют еще пятьдесят детей, до этого дети разбиваются в автобусе, до этого тонут на «Булгарии», до этого гибнут на остановке под джипом пьяного попа или прокурора, до этого проваливаются в незакрытый коллектор, а сегодня сгорают в кинотеатре – это уже не трагедия.

Это уже закономерность. Это системный развал правил безопасного общежития на данной территории. Когда всем на все плевать. На всех уровнях. В том числе и на детские жизни. Уже совершенно невозможно представить, с какой стороны прилетит.

Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны.