«Сюрприз»! О чем говорила Мария Захарова после трагедии в Кемерово

Известный прием российских властей – внешней политикой отвлекать внимание населения от положения дел внутри страны – вечером 25 марта был продемонстрирован во всей красе.

В этот день в Кемерово случилась страшное горе: пожар в торговом центре унес десятки жизней. Но это же не повод отменять шоу!

В эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» официальный представитель МИД России Мария Захарова… анонсировала сюрприз британским властям, которые, по её словам, перешли к концепции «черного пиара мирового масштаба». Мол, ждите, дорогие соотечественники, скоро этим гадам прилетит.

Слушайте, у вас в Волоколамске – массовые отравления детей. В Кемерово – «огненный ад». А коверная из МИДа РФ не способна уняться даже в вечер трагедии и вместо соболезнования землякам обещает возмездие англичанам.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»: погибших уже больше полусотни