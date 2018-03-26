Невзоров объяснил, почему 76% Путина ничего не значат

Публицист Александр Невзоров назвал состоявшиеся недавно выборы президента РФ «мелочью, событием, не стоящим никакого внимания» и аргументировал свою точку зрения.

– Значит ли что-нибудь это голосование? Оно не означает ничего, – заявил Невзоров в эфире «Эха Москвы». – Напомню, за сохранение СССР на всенародном референдуме проголосовало ровно столько же, сколько сегодня за Путина, то есть ровно 76,5%. И все тоже было очень страстно. Вскипали слезы, писались стихи, сжимались кулаки. Явка была атомная…

Публицист считает, что эти цифры свидетельствуют лишь о «безразличной покорности» народа.

– Это страшная цифра, и в первую очередь страшная, на самом деле, для Кремля. Потому что если бы было 59%, это свидетельствовало бы о каких-то живых процессах, о живой победе, об отсутствии этого покорного безразличия масс, которые в любой ситуации, при любых самых жутких условиях выдают эти 76%.

Невзоров объяснил, почему он хочет, чтобы на выборах победил именно Путин