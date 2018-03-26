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Комментарии
26.03.2018
Михаил Брошин
Спасибо Путину!

Благодарности стали неотъемлемой частью самых разных мероприятий, до, в процессе и после которых принято выражать признательность тем, без чьей помощи данное действо прошло бы куда скромнее.

Фото Сергея Гапона

Разумеется, в первую, вторую и третью очередь «СПАСИБО» за прекрасный праздник 25 марта 2018 года нужно сказать его организаторам и участникам.

Но не следует забывать и о вкладе тех, кто, на первый взгляд, не имел к торжествам никакого отношения.

В частности, на мой взгляд, есть достаточные основания упомянуть хотя бы через запятую и Путина Владимира Владимировича, президента Российской Федерации. Нет, он не принял участие в сборе средств на организацию Дня Воли-2018. Не предложил свои услуги устроителям праздника в качестве волонтера. И даже не поздравил белорусов с юбилеем БНР, как это сделал, например, президент Польши Анджей Дуда.

И всё же вклад Владимира Путина в торжества по случаю 100-летия Белорусской Народной Республики достаточно весом.

До последнего времени всё, связанное с БНР, вызывало у официального Минска острую аллергию. Однако агрессивная внешняя политика Путина заставила нынешнее руководство Беларуси скорректировать свои подходы и реакции. После того, как Россия оккупировала Крым, то, что шутки закончились, стало ясно даже Дроздам.

В результате Александр Лукашенко начал аккуратно отгребать в сторону от Кремля: не слишком сильно, но достаточно очевидно. Это повлекло за собой самые различные последствия, включая явное потепление восприятия БНР на официальном уровне. Сам глава Беларуси высказывается о событиях 1918-го неоднозначно, но, тем не менее, он дал отмашку на то, чтобы прогрессивная общественность отметила юбилей в центре Минска. До крымских событий и прочих «распальцовок» российского президента это едва ли было возможно.

Так что, Владимир Путин в некотором смысле стал-таки «политическим спонсором» празднования 100-летия БНР. Хоть и сам того никоим образом не желая.

Карбалевич: «Была конкретная попытка властей загнать процесс – празднование Дня Воли – в коридор»

 
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