Карбалевич: «Была конкретная попытка властей загнать процесс – празднование Дня Воли – в коридор»

Политолог – о впечатлениях после праздничного концерта-митинга в честь 100-летия БНР, который с успехом прошел в Минске.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» обратил внимание, что власть постоянно держало мероприятие под жестким контролем. И это вполне объяснимо.

– С одной стороны, власть понимает, что защитой от угрозы «русского мира» является формирование белорусской идентичности, – считает он. – С другой стороны, она видит, что формирование этой идентичности ведет к мобилизации общества.

По мнению политолога, «режим в Беларуси сегодня держится не столько на поддержке общества, сколько на равнодушии, аполитичности людей». И, формируя национальную идентичность, власть тем самым создает себе дополнительных противников:

– Поэтому они решили сделать это в неких жестких рамках. Мы вчера видели: если возле Оперного театра можно было праздновать, поднимать бело-красно-белые флаги, кричать «Жыве Беларусь», то стоило им выйти за пределы этой площадки с флагами, тут же начинались задержания.

Задержания на площади Коласа. 25 марта. Фото Вячеслав Радимич, Белсат

По этой же причине, по словам Валерия Карбалевича, власти разрешили провести митинг-концерт возле Оперного театра, но в тоже время запретили проводить любые другие шествия, которые были сразу же пресечены.

– То есть, мы увидели конкретную попытку загнать в коридор этот процесс. И жестко его контролировать. В этом была логика власти.

Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах

Собеседник признался, что ему понравился «и концерт, и митинг, и формат».

– Я вижу позитив том, что белорусская общественность показала, что она может консолидироваться и организовывать подобные мероприятие. То, что произошло вчера – это плюс для белорусского общества в целом.

С одной стороны, власть сделала маленькие шаги в сторону формирования белорусской идентичности. Был разрешен не только концерт-митинг, но и открытие памятного знака в честь братьев Луцкевичей, много других мероприятий.

А с другой стороны, гражданское общество продемонстрировала зрелость – и смогла годно организовать это мероприятие, – подчеркнул Валерий Карбалевич.