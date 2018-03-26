Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»

Известный экономист поделился послевкусием после Дня Воли.

— Праздник удался на славу. Огромное спасибо организаторам Дня воли. Молодцы! Two thumbs up! Новый формат, новые лица, новые смыслы, — пишет Ярослав Романчук в Facebook. — Классная музыка, радостные улыбки, взаимные поздравления. Бело-красно-белые флаги, национальная символика, Пагоня — всё это добавляла душевной, патриотической эстетики в новый формат праздника.

Казалось, что даже представителям органов правопорядка улыбалось. Приятнее обеспечивать безопасность и порядок празднующих свой национальный праздник соотечественников, чем запихивать их пачками в автозаки.

День воли получился, как наша белорусская Пасха. Страна, в отличие от ребенка, не рождается одномоментно. Особенно если она претендует на государственность в окружении мощных, часто агрессивных соседей.

25 марта – важнейший этап в становлении нашей государственности. Пусть историки на конференциях, круглых столах и других диалоговых площадках обсуждают события 25 марта 1918 года. Главное, чтобы это были обсуждения людей, которые убеждены в том, что Республика Беларусь — суверенное, современное, мирное государство в самом сердце Европы. И пусть наши соседи 25 марта, 3 июля, 27 июля на всех языках шлют нам поздравления:

Жыве Беларусь!

Niech żyje Białoruś!

Да здравствует Беларусь!

Long live Belarus!

Были на празднике-концерте всей семьей. Восторг. Посмотрел в голубое небо. Подумал о будущем и представил, как через 20 лет мои сыновья, дети сегодняшних работников Вертикали, активистов гражданского общества, милиционеров, работников МАЗа и МТЗ, преподавателей школа и университетов, индивидуальных предпринимателей и ПВТ будут поздравлять друг друга, плясать, радоваться свободе и независимости Беларуси на площади Калиновского (Октябрьской). А для полумиллионной аудитории свои хиты буду петь не только молодые таланты, но и «динозавры» белорусской музыки Лявон Вольскi и Сергей Михалок.

Так будет, если мы, взрослые, перестанем дурью маяться, делить белорусов на своих и чужих, правильных и неправильных. Если перестанем экспериментировать с Совком и Госпланом, а предоставим миллионам белорусов возможность пользоваться богатством экономической свободы, частной собственности, открытой конкуренции и солидарного общества.

Беларусь будет свободной, независимой и процветающей, только если она будет капиталистической, свободнорыночной и полноценно интегрированной в мировую экономику. Это идея для всех тех, кто празднует 25 марта и 3 июля. Для всех тех, кто считает Беларусь независимой европейской страной.