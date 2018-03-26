Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»

Антон Красовский эмоционально высказался о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшей жизни больше 50 человек, в том числе детей.

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— В России погибли 50 детей. Сгорели заживо. Задохнулись, — написал ночью известный российский журналист у себя в Facebook. — В это время ни один федеральный канал не изменил сетку, не начал прямую трансляцию из Кемерово. На Первом канале как и было заявлено в программе идет фильм «Жизнь Пи». На России-1 сытая б***дь Шахназаров разглагольствует у Соловьева о западных пид***сах, ненавидящих Русь. На НТВ бандитский сериал «Петрович», судя по всему, о таких людях, из-за которых и сгорели сегодня дети.

Ни одному из теле***зей не пришла в голову даже мысль о перепланировании сетки. Не существует больше никаких новостей. Нет телевидения. Есть только сытые унылые жирные гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры на 57-й улице и отчего-то уверенные, что в этих квартирах им и их детям разрешат жить.