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Политика
26.03.2018
Президент Грузии накормил Лукашенко белорусской картошкой

Причем урожаем той, которую ему для посева присылал президент Беларуси.

На торжественном приеме в честь Александра Лукашенко во время его визита в Грузию подавали белорусскую картошку. Об этом Георгий Маргвелашвили рассказал в интервью телеканалу ОНТ, отмечает TUT.BY.

— На официальном ужине мы именно белорусскую картошку подавали. Мы подавали ту картошку, которую мне прислал Александр Григорьевич, чтобы мы ее посадили. Мы уже эту картошку на официальном ужине подавали.

 
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