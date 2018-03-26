Президент Грузии накормил Лукашенко белорусской картошкой

Причем урожаем той, которую ему для посева присылал президент Беларуси.

На торжественном приеме в честь Александра Лукашенко во время его визита в Грузию подавали белорусскую картошку. Об этом Георгий Маргвелашвили рассказал в интервью телеканалу ОНТ, отмечает TUT.BY.

— На официальном ужине мы именно белорусскую картошку подавали. Мы подавали ту картошку, которую мне прислал Александр Григорьевич, чтобы мы ее посадили. Мы уже эту картошку на официальном ужине подавали.