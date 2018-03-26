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26.03.2018
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»: погибших уже больше полусотни

Борьба с последствиями пожара в торговом центре не останавливается. В общей сложности, найдены погибшими 53 человека. На месте пожара работают дознаватели и следователи. Четыре человека задержаны.

Данил Айкин, ТАСС

Среди погибших начавшегося в воскресенье пожара – 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Пожарная сигнализация в ТЦ не сработала.

Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. В результате некоторые оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные.

Как пишет местная газета со ссылкой на очевидцев пожара, в ТЦ находился контактный зоопарк, все животные погибли.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидирован, начался разбор завалов.

- Ликвидировано открытое горение в точечных очагах. Очагов открытого огня не осталось. Проводится проливка тлеющих конструкций здания, – источник в оперативном штабе на месте ЧС.

В отдельных помещениях торгового центра сохраняется опасное задымление. В общей сложности тушение пожара длится уже более 12 часов, отмечает newsru.com.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался в батутной комнате, утром в понедельник сообщает «Вести.Ru». По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

В связи с пожаром возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Также стало известно, что четыре человека, в том числе гендиректор ТЦ, задержаны и допрошены в связи с пожаром. Генеральный директор ООО «Зимняя вишня Кемерово» находится на допросе в Следственном комитете. По данным «Интерфакса», гендиректор компании – Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.

 
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