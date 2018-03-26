Почему страна находится на пороге грандиозного «шухера»

Политолог объясняет, может ли стабильность быть брендом Беларуси.

«Если вы и другие государства решили выстраивать с нами отношения, можете не беспокоиться за стабильность. Это святое для нас. Это наш бренд. И мы его не собираемся куда-то выбрасывать», — сказал Александр Лукашенко в интервью представителям грузинского телевидения.

Правильно ли считать стабильность брендом Беларуси — об этом методолог и политолог Владимир Мацкевич.

— Может ли понятие «стабильность» быть брендом для нашей страны?

— Брендом может быть все что угодно. Да, белорусские власти пиарят Беларусь именно как страну стабильную. Это совпадает с видением многих реал-политиков и представителей бизнеса: если в стране устойчивый политический режим, если понятны правила игры – с кем нужно иметь дело, а с кем нет, то это кажется стабильностью, которая, естественно, привлекательна.

Большинство критериев, оценивающих привлекательность страны для бизнеса, учитывают этот параметр. Именно таким образом Лукашенко и МИД пытаются представить Беларусь во внешней политике и во взаимоотношениях с партнерами.

— Насколько реальна эта стабильность, которую рисует руководство страны?

— А вот это другой вопрос и он уже требует более глубокого анализа. Действительно диктаторские и авторитарные режимы часто представляются более стабильными, чем демократические, где каждые 4-5 лет может меняться правительство, соответственно, меняются какие-то представления о том, как страна будет развиваться, может быть, меняются законы. Все это создает определенную неуверенность, может влиять на биржевое поведение игроков, на международные финансовые рынки, если речь идет о больших странах.

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