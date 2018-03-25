Власти Абхазии дали жесткую оценку высказываниям главы Беларуси

В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия «с недоумением восприняли эмоциональные высказывания» Александра Лукашенко во время его визита в Тбилиси.

«Коммерсант»: «В Грузии Александр Лукашенко ужаснулся тому, «во что превратили Абхазию»

На сайте МИД говорится:

– Вызывает сожаление, что Александр Григорьевич рассуждает об Абхазии в контексте территориальной целостности Грузии. Между тем, главе белорусского государства должно быть хорошо известно, что Республика Абхазия является не «краем» Грузии, а государством, суверенитет которого в 2008 году после агрессии Грузии в Южной Осетии был официально признан Российской Федерацией. Отношения между Абхазией и Россией строятся на договорно-правовой основе и носят стратегический характер. Республика Абхазия выстраивает межгосударственные отношения и с рядом других государств-членов ООН.

Перед Республикой Абхазия, как и перед другими государствами постсоветского пространства, стоят задачи, связанные с повышением социально-экономического развития, улучшением качества жизни населения, укреплением государственных институтов, а также другие задачи, актуальные для молодого Абхазского государства. Абхазию ежегодно посещают до миллиона туристов из стран СНГ, в том числе из Республики Беларусь. Для граждан Республики Беларусь предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Абхазия. В этой связи не может не удивлять высказывание Александра Григорьевича Лукашенко о том, что Абхазия «превратилась в нечто непонятное».

Считаем недостойным лидеру Республики Беларусь, союзного с Россией государства, озвучивать подобные заявления, оскорбляющие Республику Абхазия.

Лукашенко выпивает второй день подряд. Фотофакт