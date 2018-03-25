Финт ушами. Некляев, Статкевич и другие задержанные все-таки отпразднуют День Воли дома

Владимир Некляев, Николай Статкевич, Евгений Афнагель, Максим Винярский и Вячеслав Сивчик, которых задержали накануне Дня Воли, были отпущены с ЦИП на Окрестина.

Об этом сообщил блогер Эдуард Пальчис.

Среди задержанных активистов были сторонники проведения шествия в День Воли, которое минские власти не разрешили.

– Во які фінт вушамі. Такая каманда магла прыйсці ну з вельмі высокага ўзроўню, – прокомментировал новость в Facebook политический обозреватель Александр Класковский.

– Я вось думаю – і не магу зразумець, – якім чынам «яны» будуць гэта абгрунтоўваць з прававога пункту гледжання. Бо ці то арышт незаконны, ці то вызваленне. Адно з двух. Як кажуць, «или крестик сними, или трусы надень», – написал юрист, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

Также приходят сообщения об освобождении задержанных до и после праздничного мероприятия у Оперного театра. В частности, отпустили Адарью Гуштын.