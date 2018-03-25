В Кемерово сгорел торговый центр, погибли пять человек. Подробности

Торговый центр «Зимняя вишня» в центре Кемерово загорелся днем 25 марта.

Возгорание началось около 16:00 по местному времени (12:00 мск) и за три часа пожарным удалось лишь частично его локализовать. По словам замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, пожар начался в одном из кинозалов на последнем, четвертом этаже торгового центра. Затем огонь быстро распространился на другие этажи. Работающие на месте спасатели МЧС опасаются, что здание может обрушиться и задеть соседние строения — оттуда тоже эвакуировали людей.

Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. В результате некоторые оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные. При этом последние учения по эвакуации в «Зимней вишне» проводили неделю назад.

В результате пожара погибли пять человек. По информации «Интерфакса», погибли трое женщин, мужчина и ребенок. Ранее сообщалось, что погибло трое детей, которые находились в детской комнате, расположенной рядом с кинозалами. В городские больницы доставили 30 пострадавших. Всего из «Зимней вишни» эвакуировали 100 человек. Находившаяся в ТЦ женщина рассказала Vse42.ru, что в комплексе были пятеро ее детей, которых она теперь не может найти. Всего пропавшими без вести числятся 17 человек.

На третьем этаже торгового центра находился контактный зоопарк. Вероятно, все животные погибли. В зоопарке были белки, кролики, сурикаты, хорек, шиншилла, еноты, ежи, носуха, лиса, козы, змея, черепаха, сова и другие звери — всего почти 200 животных 25 видов. «Животные наверняка все погибли» — сказал «Медузе» управляющий зоопарка Евгений Видеман. «Я был в кабинете [в зоопарке], до этого был на кассе, зашел к себе, минут через 10 забежала девушка, администратор-кассир, и сказала: „Евгений Владимирович, с 4-го этажа бегут люди и кричат, что пожар. Что делать? Всех эвакуируем?“ Я говорю „Аня, забираем документы, берем вещи, всем раздаем и выходим“. Я вышел в зал и сразу сказал работникам и посетителям: выводим людей и выходим сами», — пояснил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям:причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О задержании подозреваемых по этим делам не сообщалось. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин, оно передано в центральное управление ведомства. Телеграм-канал «Мэш» пишет, что руководство ТЦ считает причиной пожара поджог. Собственником ТЦ, как выяснил The Bell, является Надежда Судденок, которая ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России».