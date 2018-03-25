«И я там был». БНР-100 в лицах и настроениях

Многотысячные толпы людей с бело-красно-белыми флагами — такого столица Беларуси не видела уже очень давно.

Первые посетители стали появляться задолго до начала праздника. Около пунктов досмотра уже за полчаса образовались очереди.

— Вы представляете, не разрешили пройти! — возмущалась пожилая женщина, пробиваясь обратно через толпу. — Сказали, что плакаты против Лукашенко нельзя.

Выяснить, что же за крамолу написала пожилая бунтарка против президента, не удалось: женщина спешно удалилась.

Досмотр оказался довольно тщательным. Попросили расстегнуть верхнюю одежду, доказать, что под длинной юбкой ничего нет и включить фотоаппарат.

— А что вам это даст? — интересуюсь у представительницы силовых структур.

— А вдруг там на что-то настроено и передается? — пояснила она.

— Кому передается? — пытаюсь я понять логику. — Вражеским спецслужбам?

Девушка в форме молча улыбнулась в ответ и наконец пропустила. К тому времени на площадке торговцы уже раскладывали товар по лавкам.

— Ой, что-то у вас дорого очень, а я денег мало взяла! За шесть я бы еще такую птичку купила, — торгуется женщина около стойки с сувенирами.

— Ну так и берите за шесть, — соглашается продавец.

Люди продолжают прибывать. К некоторым палаткам даже выстраиваются очереди. Все хотят приобрести майку с Погоней, кепку или хотя бы значок.

— Пап, а мы майку с «Погоней» хотим, — пытались «раскрутить» отца пришедшие с ним сыновья.

— Ну, купите, — согласился он.

— А кепку можно? — почувствовали волю пацаны.

— Можно, — отмахнулся папаша

— Тогда дай еще на байку 40 рублей.

Видно было, как в этот момент в душе отца прагматик сражался с патриотом. Патриот-таки сегодня победил.

Многие пришли с детьми. Спящим в коляске малышам громыхающий со сцены рок и возгласы многотысячной толпы «Жыве Беларусь!» абсолютно не мешают.

Воодушевленные поддержкой зрителей, музыканты группы «Мутнае вока» в запале крикнули в толпу:

— Готовы к революции?

В ответ — тишина. Похоже, в этот день планы у собравшихся были несколько иные.

Партии и движения тоже оказались настроены вполне благостно. Каждый организовал свой стенд или отдельную зону, где можно было сфтографироваться в «Погоне» или в кругу «бацькоў БНР», а также выиграть в лотерею ленточку и наклейку.

«Задзіночанне белорусскіх студэнтаў» вообще решило провести реферндум: сначала переголосовать по референдумам 1995 и 1996 годов, а потом ответить на вопросы нового, 2018-го. Среди них: переход к парламентской республике, перенос Дня независимости и приватизация предприятий. В числе тех, кто собирался считать голоса, Лидия Ермошина замечена не была.

«Партия зеленых» креативила с помощью велосипеда. По задумке, в результате кручения педалей должен был загораться фонарь на голове велосипедиста. Однако зрители все никак не могли дождаться «чуда».

— Так когда же? — все поторапливали они.

— Когда партия зеленых придется к власти, — отшучивался велосипедист.

Так был создан первый вечный двигатель...

Малышам тоже скучать не пришлось. Для них была предусмотрена специальная детская зона с играми и развлечениями. Некоторые не упускали возможность нарисовать себе на щеке бело-красно-белый флажок.

Со сцены присутствующих поздравляли музыканты, политики, деятели искусств. Увы, оперативно передать в эфир их поздравления получалось не у всех: связь постоянно давала сбои. Журналистам даже пришлось вспомнить о таком чудо-изобретении, как флешки. Они по-старинке записывали свои программы и делились с коллегами нахлынувшими воспоминаниями, как в былые времена убегали от милиции, рассовывая эти самые флешки по самым пикантным местам.

Несмотря на некоторые неудобства, настроение у всех было праздничное. Люди обнимались, поздравляли друг друга и дружно подпевали музыкантам.

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