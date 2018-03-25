«И я там был». БНР-100 в лицах и настроениях

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Власти Абхазии дали жесткую оценку высказываниям главы Беларуси
Финт ушами. Некляев, Статкевич и другие задержанные все-таки отпразднуют День Воли дома
В Кемерово сгорел торговый центр, погибли пять человек. Подробности
Цифра дня. Сколько людей пришло на празднование 100-летия БНР
На улицах Минска задерживали людей с национальной символикой
Домрачева выиграла последнюю гонку сезона
Прэзыдэнт Польшчы павіншаваў беларусаў зь юбілеем БНР
Уладзімір Някляеў напiсаў верш з-за кратаў
Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»
Быков написал Савченковское: «Мне не смешно, что голодает, и не забавно, что сидит»
Прызнанне чалавека, які ніколі не святкаваў Дзень Волі
Зиссер на концерте у Оперного: «Никому не дано «приватизировать» национальную идею»
Особенные фотофакты Дня Воли-2018 у нас в Instagram. Подписывайтесь!
Реплика дня: «Почему поляки и литовцы смогли защитить свою государственность, а мы — нет...»
Растаев: «Лишь пианиста Путина Коля пока не сделал»
Обложка дня. Rising tsar
Гісторыя БНР «для чайнікаў». Відэафакт
Как в Минске в «час Земли» погас свет. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
«Вы всё врёте. У нас бурный рост зарплаты: уже в тумбочку не влазит»
Лукашенко обнаружил в стране умных и крепких политиков. Мы тоже поискали
Лукашенко «без лести» высоко оценил сотрудничество с Грузией. А что на самом деле?

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Актриса, пострадавшая от ОМОНа, просит возбудить уголовное дело
«В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!»
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
«Расія, як той бандыт, аддала панічу-немцу дзяўчыну-Беларусь у заклад»
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
«Посоветовал бы китайцам назначить гендиректором «БелДЖи» самого Лукашенко»
Венедиктов: ничто не мешает назначить Лукашенко послом в Зимбабве
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель
Растаев: «Бобруйские девицы – просто сказки!»
10 фактаў пра Хатынь, якія мусіць ведаць кожны
«Кошмар феминисток» в Минске: 6 характерных эпизодов
Кардиолог: «После 40 лет женщине надо убрать ночные смены из своей жизни»
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко выпивает второй день подряд. Фотофакт
Сара едет! На Санторини
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
25.03.2018
Вероника Белова
«И я там был». БНР-100 в лицах и настроениях

Многотысячные толпы людей с бело-красно-белыми флагами — такого столица Беларуси не видела уже очень давно.

Первые посетители стали появляться задолго до начала праздника. Около пунктов досмотра уже за полчаса образовались очереди.

— Вы представляете, не разрешили пройти! — возмущалась пожилая женщина, пробиваясь обратно через толпу. — Сказали, что плакаты против Лукашенко нельзя.

Выяснить, что же за крамолу написала пожилая бунтарка против президента, не удалось: женщина спешно удалилась.

Досмотр оказался довольно тщательным. Попросили расстегнуть верхнюю одежду, доказать, что под длинной юбкой ничего нет и включить фотоаппарат.

— А что вам это даст? — интересуюсь у представительницы силовых структур.

— А вдруг там на что-то настроено и передается? — пояснила она.

— Кому передается? — пытаюсь я понять логику. — Вражеским спецслужбам?

Девушка в форме молча улыбнулась в ответ и наконец пропустила. К тому времени на площадке торговцы уже раскладывали товар по лавкам.

— Ой, что-то у вас дорого очень, а я денег мало взяла! За шесть я бы еще такую птичку купила, — торгуется женщина около стойки с сувенирами.

— Ну так и берите за шесть, — соглашается продавец.

Люди продолжают прибывать. К некоторым палаткам даже выстраиваются очереди. Все хотят приобрести майку с Погоней, кепку или хотя бы значок.

— Пап, а мы майку с «Погоней» хотим, — пытались «раскрутить» отца пришедшие с ним сыновья.

— Ну, купите, — согласился он.

— А кепку можно? — почувствовали волю пацаны.

— Можно, — отмахнулся папаша

— Тогда дай еще на байку 40 рублей.

Видно было, как в этот момент в душе отца прагматик сражался с патриотом. Патриот-таки сегодня победил.  

Многие пришли с детьми. Спящим в коляске малышам громыхающий со сцены рок и возгласы многотысячной толпы «Жыве Беларусь!» абсолютно не мешают.

Воодушевленные поддержкой зрителей, музыканты группы «Мутнае вока» в запале крикнули в толпу:

— Готовы к революции?

В ответ — тишина. Похоже, в этот день планы у собравшихся были несколько иные.

Партии и движения тоже оказались настроены вполне благостно. Каждый организовал свой стенд или отдельную зону, где можно было сфтографироваться в «Погоне» или в кругу «бацькоў БНР», а также выиграть в лотерею ленточку и наклейку.

«Задзіночанне белорусскіх студэнтаў» вообще решило провести реферндум: сначала переголосовать по референдумам 1995 и 1996 годов, а потом ответить на вопросы нового, 2018-го. Среди них: переход к парламентской республике, перенос Дня независимости и приватизация предприятий. В числе тех, кто собирался считать голоса, Лидия Ермошина замечена не была.

«Партия зеленых» креативила с помощью велосипеда. По задумке, в результате кручения педалей должен был загораться фонарь на голове велосипедиста. Однако зрители все никак не могли дождаться «чуда».

— Так когда же? — все поторапливали они.

— Когда партия зеленых придется к власти, — отшучивался велосипедист.

Так был создан первый вечный двигатель...

Малышам тоже скучать не пришлось. Для них была предусмотрена специальная детская зона с играми и развлечениями. Некоторые не упускали возможность нарисовать себе на щеке бело-красно-белый флажок.

Со сцены присутствующих поздравляли музыканты, политики, деятели искусств. Увы, оперативно передать в эфир их поздравления получалось не у всех: связь постоянно давала сбои. Журналистам даже пришлось вспомнить о таком чудо-изобретении, как флешки. Они по-старинке записывали свои программы и делились с коллегами нахлынувшими воспоминаниями, как в былые времена убегали от милиции, рассовывая эти самые флешки по самым пикантным местам.

Несмотря на некоторые неудобства, настроение у всех было праздничное. Люди обнимались, поздравляли друг друга и дружно подпевали музыкантам.

«Асобны атрад»: калекцыя адзення, прысвечаная 100-годдзю абвяшчэння незалежнасці БНР

Спонсар спецпраекта «Маем гонар!» – крама адзення Honar.by

Каб атрымаць зніжку 10% для чытачоў «Салідарнасці», увядзі прома-код: gazetaby10

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:18)
Главное
Белорусы – от мала до велика – на самом массовом Дне Воли последних лет. Фоторепортаж
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
«И я там был». БНР-100 в лицах и настроениях
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
День Воли в регионах: кому власти испортили праздник
Как Минск отметил столетие БНР. «Жыве Беларусь» над Оперным и задержания на Коласа
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY