На улицах Минска задерживают людей с национальной символикой

Вне площадки, отведенной у Оперного театра для празднования 100-летия БНР, силовики задерживают людей с национальной символикой.

На выходе с площадки сотрудники милиции предупреждают, что в городе с бело-красно-белыми флагами находиться нельзя. Тех, кто игнорирует указание, задерживают.

На улице Немига в центре Минска люди в штатском начали точечно «отлавливать» прохожих, которые держат национальную символику - ленты, флажки, шарики, сообщает «Радыё Свабода». Среди задержанных – журналистка Галина Абакунчик.

По ее словам, ее скрутили двое мужчин без опознавательных знаков на одежде и затолкали в синий микроавтобус.

Ранее на улице Богдановича задержали и затолкали в синий микроавтобус Адарью Гуштын, которая шла с флагом на плечах.