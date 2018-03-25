Домрачева выиграла последнюю гонку сезона

Дарья Домрачева заняла первое место в гонке с массовым стартом на последнем этапе Кубка мира в Тюмени.

Паулина Фиалкова из Словакии финишировала второй, француженка Анаис Шевалье — третьей.

Обладательницей Большого хрустального глобуса стала финка Кайса Мякяряйнен, которая опередила в итоговом зачете словачку Анастасию Кузьмину всего на три очка.

Дарья Домрачева сравнялась с Магдаленой Нойнер по количеству побед, сообщает «Трибуна». У обеих спортсменок по 34 виктории. Больше только у шведской биатлонистки Магдалены Форсберг – 42.