ТОП-5 селфи и фото с концерта в честь 100-летия БНР

Белорусы охотно делились в соцсетях своим выходом в свет на праздничный концерт в День Воли.

Многодетная мама Светлана Ширвель

Фото со страницы в Фейсбуке Алены Адамчык

«Бачу гэта ўсё, а вочы ня вераць. Тысячы галоў, сотні сцягоў пасярод цэнтра Мінска. Гэта ўсё — мы. Гэта нашыя сто год. Нашыя #БНР100», – написал активист и блогер Андрей Стрижак.

Журналист Радыё Свабода Виталий Цыганков с сыном, которого задержали, а потом отпустили. «Ну што зробіш, калі ў нашай краіне сьвята і арышты часта сумяшчаюць!» - иронизирует Цыганков-старший

Политик Виталий Рымашевский пришел на праздник с женой и дочкой