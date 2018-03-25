Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»

Продюсер Дмитрий Фрига высказался в Фейсбуке о празднике с ОМОНом.

Селфи из автозака, сделанные задержанными наблюдателями правозащитного центра «Весна» 25 марта

— Только в Беларуси возможен такой разговор: «Там сегодня праздник, будет куча ОМОНа и небезопасно». И все прекрасно понимают, что главная опасность идёт именно от ОМОНа и силовиков. Я сам несколько раз чудом не попадал в автозак, когда на таких «праздниках» в автозаки кидали ни в чем не повинных людей. Просто прохожих. Все помнят однорукого хлопающего в ладоши прохожего.

Ни в одной стране мира такого нет. И ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа. Всё, чем может гордиться эта страна, у неё, к сожалению, было в прошлом. В настоящем — только колхоз и ОМОН.