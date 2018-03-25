.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
На улицах Минска задерживают людей с национальной символикой
Домрачева выиграла последнюю гонку сезона
Прэзыдэнт Польшчы павіншаваў беларусаў зь юбілеем БНР
Уладзімір Някляеў напiсаў верш з-за кратаў
Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»
Быков написал Савченковское: «Мне не смешно, что голодает, и не забавно, что сидит»
Прызнанне чалавека, які ніколі не святкаваў Дзень Волі
Зиссер на концерте у Оперного: «Никому не дано «приватизировать» национальную идею»
Особенные фотофакты Дня Воли-2018 у нас в Instagram. Подписывайтесь!
Более 1,8 тысячи фур ждут выезда из Беларуси
Реплика дня: «Почему поляки и литовцы смогли защитить свою государственность, а мы — нет...»
Статкевич задержан на выходе из квартиры до начала запрещенного шествия?
ЗША адзначаюць сотыя угодкi абвяшчэння незалежнасці БНР
Растаев: «Лишь пианиста Путина Коля пока не сделал»
Обложка дня. Rising tsar
Гісторыя БНР «для чайнікаў». Відэафакт
Как в Минске в «час Земли» погас свет. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
«Вы всё врёте. У нас бурный рост зарплаты: уже в тумбочку не влазит»
Лукашенко обнаружил в стране умных и крепких политиков. Мы тоже поискали
Лукашенко «без лести» высоко оценил сотрудничество с Грузией. А что на самом деле?

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!»
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
«Расія, як той бандыт, аддала панічу-немцу дзяўчыну-Беларусь у заклад»
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
«Посоветовал бы китайцам назначить гендиректором «БелДЖи» самого Лукашенко»
Венедиктов: ничто не мешает назначить Лукашенко послом в Зимбабве
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель
Растаев: «Бобруйские девицы – просто сказки!»
10 фактаў пра Хатынь, якія мусіць ведаць кожны
«Кошмар феминисток» в Минске: 6 характерных эпизодов
Сначала обвинили летчика в гибели «Боинга», а теперь связывают с этим его самоубийство. А на самом деле?
Фільм «Жоўты пясочак» паводле Быкава сабраў амаль 2 мільёны праглядаў на YouTube
Кардиолог: «После 40 лет женщине надо убрать ночные смены из своей жизни»
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой
Дракохруст: «Делать из белорусов белорусов так, чтобы они этого не заметили»
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Байнет: «Видимо, в электричке коньяк подавать будут»
«Белорусам проще разговаривать с котами и собаками, чем друг с другом»
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Налоговики попросили сообщать о тех, кто живет не по средствам. Записывайте адреса!
«Ва ўсіх бытавуха як бытавуха, а ў цябе бээнэфаўцы маршыруюць па вёсках»
Супруга премьер-министра часто находится в оппозиции
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорусы съехались на траурную акцию памяти в Хатыни
Сара едет! На Санторини
Белорусские продукты в Тбилиси продают в магазине под названием Bulbash
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
Нарадзілася ў Стоўпцах, вучылася ў Парыжы, жыве ў Атаве
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
25.03.2018
Дмитрий Быков, Новая газета
Быков написал Савченковское: «Мне не смешно, что голодает, и не забавно, что сидит»

«И я скажу: свободу Наде...»

Есть невоспитанные дяди, навзрыд кричащие почти: ну что же ты, защитник Нади? Пойди и снова защити! Что ж, я готов. Мы с ней знакомы. Мне жаль, что Надя под замком. Кто мечет молнии и громы, тот с нею точно не знаком. В сей ситуации неловкой — есть слово славное «мура» — я не смеюсь над голодовкой, хотя, казалось бы, пора. Пускай злорадно выжидает хоть тот, хоть здешний троглодит — мне не смешно, что голодает, и не забавно, что сидит. Я сроков не люблю условных, и безусловных, и иных, я брал бы только уголовных, причем совсем уже свиных; словами давними своими я поступиться не хотю. Я самого (впишите имя), когда придется, защитю. И я скажу: свободу Наде. Ей нынче стало тяжелей. Держи, известно, ум во аде, а сам терпи и всех жалей.

Я знал, что Надя не поладит ни с этой властью, ни другой, что мягкой лапкой не погладит, своих поклонников осадит — и в результате снова сядет, как всякий истинный изгой. Всегда так было, вот и ныне. Она со Штирлицем в родстве: сначала он сидел в Берлине, потом, как водится, в Москве. Ату, героя мы уроем. Герой всегда немного псих. Уж тот, кто сделался героем, всегда чужой среди своих. Был миг судебного провала: полгода Новиков в суде доказывал — не убивала! Но не поверили нигде. Чтоб гневом праведным налиться, теперь годится всякий бред: «Она убила журналиста!» — хотя доказано, что нет.

Зато теперь, в Верховной раде, от порошенковских щедрот — не издевайтесь, Бога ради, — уже ей шьют переворот. Она Кремлю служила, гаду, ее завербовали, ать, она взорвать хотела Раду и уцелевших расстрелять. Поверят все. А кто не верит — буквально этого и жду, — тому, должно быть, срок отмерят за недоверие к вождю. Мне безразличны рубль и гривна, мне только правда дорога, — но это, право, видеть дивно, как мы копируем врага! Уже и в плане пропаганды мы вместе, злобы не тая, сползли на уровень Уганды. (Хотя за что Уганду я?)

Интеллигенция в заплатах, бюджет растащен и кредит, и всюду ищут виноватых, а вот и Савченко сидит. Вся симметрия образцова, привет спецслужбам и суду. Осталось вытащить Сенцова и посадить за диссиду.

Она не ангел ни секунды. (Кто ангел в наши времена?) Ей, верно, дали бы цикуты, живи в античности она. Я на нее смотрю с испугом, поскольку слишком мягкотел, и я бы ни врагом, ни другом иметь такую не хотел, но где вы видели героя с уютным, плюшевым лицом, в одежде модного покроя, причем с коляской и кольцом?

Вот это первое. Второе: не русофобствуя, скажу — в России тоже есть герои, у них хватает куражу, отвага в их груди пылает, и все же, пусть меня простят, но не пускают их в парламент. Их лучше прячут, чем растят. Они опасны нуворишам, они опасны властным крышам, они враждебны всяким нишам, их буйный нрав — сплошная жесть, и вообще мы чаще слышим, что ихтамнет, чем ихтаместь. Мы ни своим, ни посторонним их не покажем, господа. Мы видим их, когда хороним (и то, добавлю, не всегда). Будь я Онищенко Геннадий, я б запретил героев тут.

Вопрос «Что дальше будет с Надей?» решит не следствие, не суд, но конъюнктура в Украине и порошенковская месть. Мы Украину укорили, но все же там надежда есть, и хоть сатрапы очень грубы, желая нашим подражать, — то, если мы разжали зубы, там тоже могут их разжать. Контраст, конечно, будет режущ — сперва боец, потом беглец, — придется ей искать убежищ внутри России, наконец.

Вот так и будет бегать Надя, нигде не ладя очага, — поскольку, на чины не глядя, всегда найдет себе врага, — и повторять, припоминая тюремный кров над головой, что пища в Киеве дурная, зато в России злей конвой. Когда же мы сольемся, братцы, в кромешном равенстве-родстве, и выйдет срок объединяться вам, киевлянам, и Москве, и мы, назло вождям и бандам, как это здесь заведено, опять подпишем меморандум о том, что мы теперь одно, — сольем Великость, Малость, Белость в одну славянскую струю, — она не будет больше бегать.

А снова сядет. Зуб даю.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:6)
Главное
Как Минск отмечает столетие БНР. «Жыве Беларусь» над Оперным и задержания на Коласа (онлайн)
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
День Воли в регионах: кому власти испортили праздник
25 сакавіка – час збіраць камяні
Лукашенко обнаружил в стране умных и крепких политиков. Мы тоже поискали
Романчук: «Это чернуха похлеще «Дом-2» и сериалов про ментов»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY