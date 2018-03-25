Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР

Александр Юстынович Каризно 25 марта пришел на площадь Якуба Коласа с бело-красно-белым флажком и собирался на концерт к Оперному театру.

Отвечая на вопрос журналиста Радыё Свабода Олега Груздиловича, не боялся ли он выйти на День Воли (от площади Коласа должно было стартовать запрещенное властями шествие), дедушка ответил: «Так мне же уже 90 лет и я буду рекламой». И добавил: «Если буду жив, пойду до Оперного».

Однако попасть на концерт 90-летнему участнику празднования 100-летия БНР силовики не дали.

«Зачищаем всех, не стесняемся». Милиция против пожилых белорусов в 2017-м

В 16.45 журналисты распространили информацию, что пожилого человека удерживают в милиции, и его родственников просят обратиться в Первомайский РУВД, чтобы помочь Александру Каризно добраться домой.