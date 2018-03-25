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БНР-100
25.03.2018
TUT.BY
Зиссер на концерте у Оперного: «Никому не дано «приватизировать» национальную идею»

На праздничном концерте в честь 100-летия БНР у Большого театра выступил создатель TUT.BY.

Юрий Зиссер поздравил белорусов со 100-летием объявления белорусской государственности и отметил, что то, что сегодняшний праздник организован не властью, не политиками, а прежде всего инициативными гражданами, — очень важно.

— Наконец-то я вижу улыбающиеся лица, а то все серьезные как на 7 ноября. Это яркое проявление развития национальной идеи в современных условиях. Хватит диванной критики и пассивного ожидания чуда. Нам пора переходить к активному улучшению нашей жизни своими силами. Чем больше мы будем делать для себя и других — тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость.

Вспоминая сегодня историю, важно помнить о том, что будущее страны не может лежать в ее прошлом. Поэтому национальная идея должна основываться не только на истории, но и учитывать сегодняшние и будущие интересы большинства наших граждан. Национальная идея не может разделять людей по их взглядам на историю, источникам доходов, языку, погонам, должностям. Никому не дано «приватизировать» национальную идею и объявлять себя «правильными» последователями, а остальных — «неправильными».

Новейшая история нашей страны показала, что идеологические гетто у нас не имеют успеха. Они лишь разъединяют нас и делают нацию слабее. Только идеи, которые нас всех объединяют, откликнутся в наших душах и смогут воплотиться в жизнь. Для этого нужно развивать общество граждан самостоятельно по собственной инициативе своими силами улучшающих свою жизнь и всю нашу страну. Это сейчас самая важная, самая актуальная национальная идея. Помня об этих двух вещах — независимости страны и гражданском обществе — мы всегда будем иметь верный ориентир в политике, идеологии, культуре, медиа, экономике, бизнесе, всех сферах жизни. Мы сами ответственны за наше будущее — и мы его построим. Да здравствует независимая Беларусь! Ура!

Ведущая Светлана Бондаренко также зачитала обращение от Светланы Алексиевич, которая не смогла приехать на праздник:

— Сталин делал из белорусов русских. Сталин понимал, что без национальной идеи и языка нет народа, поэтому уничтожалась первая очередь интеллигенции. Но эти люди на болоте выстояли, выжили. Никогда не умирала народная душа. Первая фотография первого Всебелорусского съезда показывает нам лица свободных людей. Через 100 лет мы знаем, что БНР была и мы оттуда. Те, кто вырос в СССР ничего про нее не знали, или говорили, что выросли без прошлого. Кто такой белорус? Это человек, который мечтает о свободе. Но мы ее боимся. Свобода- это жестокая вещь, она требует веры и достоинства, дисциплины и благородства. Мы с вами пишем историю своей свободы.

 
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