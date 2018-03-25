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Общество
25.03.2018
TUT.BY
Более 1,8 тысячи фур ждут выезда из Беларуси

Самая напряженная обстановка — на литовском направлении, где в очереди, по данным сайта Госпогранкомитета на 10.00 25 марта, более 900 машин.

На выезде в Литву напряженная ситуация во всех пунктах пропуска — в «Каменном логе» в очереди более 330 грузовых автомобилей, в «Котловке» и «Привалке» — более 200 в каждом, «Бенякони» — более 170.

Выезда в Латвию ожидают более 720 фур, самая большая очередь в «Урбанах» — более 380 машин, в «Григоровщине» — более 340.

В польском направлении в очереди на выезд более 220 фур, в том числе более 90 — в «Брузгах».

На белорусско-польской границе в «Берестовице» стоят более 90 грузовиков, в «Брузгах» — свыше 80, в «Козловичах» — более 20.

Очередей на выезд легкового транспорта нет, как нет и очередей на выезд фур в Украину.

Как ранее сообщалось, ситуация стала напряженной больше недели назад, когда Государственный таможенный комитет в связи с неритмичным приемом транспортных средств литовской стороной рекомендовал перевозчикам выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

Проблема возникла после того, как 17 марта, с 9.00 до 17.00, в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не функционировали программные системы обработки данных MDAS, NTFS, IDAIS в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами. В результате на въезд в Литву образовались очереди грузовых транспортных средств.

 
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