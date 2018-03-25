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Комментарии
25.03.2018
Салiдарнасць
Реплика дня: «Почему поляки и литовцы смогли защитить свою государственность, а мы — нет...»

Известный драматург Андрей Курейчик высказался о праздновании столетия государственности.

«Праздник 100-летия государственности у белорусов проходит в свойственной национальной ментальности манере: разрешают установить огромную сцену в центре города с отличным светом и звуком, и тут же бросают в СИЗО двух главных спикеров — Некляева и Статкевича, а два главных музыканта — Михалок и Вольский, главная писательница Алексиевич, главные спортсмены отказываются на этой сцене выступать... Зато будет фудкорт и детская площадка. Собственно, это к вопросу, почему поляки, финны, литовцы, латыши, эстонцы в 1918 году смогли защитить свою государственность, а мы — нет...», — написал Курейчик в Фейсбуке.

Журналист Радыё Свабода Виталий Цыганков поделился, как задерживали его сына 25 марта.

«Сына забралі на Якуба Коласа. Фатаграфаваў для свайго студэнцкага праекту. Прытым у самую гушчу не лез, я яму раіў быць падалей. Падышлі да помніка Я.Коласу, дзе ён стаяў, і павялі ў аўтазак. На маё ўмяшаньне, што я тата, і што я з Радыё Свабода, адрэагавалі, што і мяне зараз забяруць.

Прыехаў сыночак на адзін дзень на радзіму, спецыяльна на сьвята».

Писательница Светлана Курс (Ева Вежнавец) высказалась в соцсети о задержаниях по всей стране:

«Гэты чалавек давёў кантроль у краіне да таго, што лазяць па хатах, глядзяць, што ў халадзільніках, да таго, што спрабуюць кантраляваць размнажэньне і зьнешні выгляд. Ясна, што ён будзе шалець ад таго, што ёсьць людзі, у якіх свае жыцьце, воля і сьвята. Гэта спроба ўбіць у страх і адчай. А Беларусь жыве, жыве вечна».

«Ура! Вот они – «мирные перемены»! Задерживают и сажают в автозаки: ласково, нежно, с улыбкой и «добровольно»! По голове не бьют», - прокомментировал в Фейсбуке ситуацию в День Воли борисовский предприниматель Виктор Горбачев.

 
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