День Воли в регионах: кому власти испортили праздник. Онлайн

К столетию БНР местные власти разрешили массовые мероприятия в Гродно, Бресте, Гомеле, Барановичах, Слуцке , Солигорске и других городах.

14.25. В Гродно выстроилась очередь желающих подписаться за установку памятной доски в честь БНР.

Фото из Твиттера Павла Можейко

14.00. Журналистка из Глубокого Татьяна Смоткина пишет в Фейсбуке, что сидит в Лепельском РОВД. Остановили машину, потому что ехали с бело-красно-белыми флагами. По словам журналистки, она ехала к друзьям на Лепельщине, чтобы отпраздновать День Воли.

Тем временем слуцкого активиста Виталия Амельковича выпустили из РОВД. На свободе он пробыл час. Все это время за его передвижениями по городу следили сотрудники милиции. На вопрос, в чем дело, милиционеры ответили, что это он их преследует. На выезде из города Виталия Амельковича и еще одного активиста Петра Матанского задержали, когда они пробовали остановить попутку, чтобы доехать в Минск автостопом. Их везут в Слуцкий РОВД.

13.50. «Старт Гародня #БНР100! З Пагонi Багдановiча!» — написал в Твиттере Павел Можейко.

13.40. В Гродно началось празднование Дня Воли.

13.35. Движение «За Свободу» разместило в Фейсбуке фрагмент митинга в Барановичах, посвященного столетию БНР.

13.15. Алесь Логвинец сообщил о задержании в Слуцке активиста Александра Золотаря. Его задержали перед разрешенным властями концертом в ГДК. В автомобиле активист вез аппаратуру, которая должна быть на празднике, передает Радыё Свабода.

13.10. Видео, как в Гродно готовятся праздновать столетие БНР, разместил в Фейсбуке журналист Евгений Волошин.

13.00. Заместитель председателя Независимого профсоюза горняковТретьего рудоуправления Андрей Фидрик сообщил в Фейсбуке о том, что ехал в Минск и был остановлен ГАИ.

«Подозрения к номеру кузова, в ГАИ ждём эксперта», — пояснил активист.

12.40. В Бресте на площади Свободы собралось несколько сотен человек. Трансляцию с митинга ведет Виртуальный Брест. Люди пришли на акцию с детьми. Некоторые держат в руках красные и белые шарики.

12.00. Владимир Шило из Солигорска ехал с женой в Минск на День Воли. В Фейсбуке он сообщил о своем задержании: «Сапсавалі свята. Можна было крывулямі аб'ехаць. Але чаму я павінен баяцца жыць і дыхаць у сваёй краіне?»

Позже его сын Иван Шило написал, что отца арестовали, суд будет в понедельник:

— Непарадпакаванне патрабаванням міліцыі. Як яны зае..лі, бацькі хацелі проста прыехаць на канцэрт. Маці таксама затрыманая, але без пратаколаў пакуль што.

Фото из Фейсбука Валадимира Шило

Как сообщил правозащитный центр «Весна», в Витебске организаторы отказались от проведения митинга из-за счета за услуги по охране митинга, который выставили заявителям органы правопорядка. Витебская милиция требовала от организаторов акции к 100-летию БНР почти 60 рублей за работу каждого сотрудника милиции.

В Могилеве власти предложили отпраздновать пикет на безлюдном стадионе по улице Челюскинцев.

В регионах милиция превентивно задержала десятки местных активистов.

В Слуцке Виталия Амельковича вызвали в Слуцкий РОВД в 10.00. Активист Движения «За Свободу» собирался принять участие в Дне Воли в Минске. По информации пресс-службы Движения «За Свободу», в милиции заявляют, что Амельковича у них нет. Виталий пишет в Фейсбуке о том, что его задерживают не более, чем на три часа.

Подобная схема отрабатывается в Барановичах. Активиста Николая Черноуса вызвали повесткой в ​​Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в 10 часов 25 марта, чтобы не дать ему возможности выехать на митинг в Минск.

По информации «Весны» задержан поэт Славомир Адамович, который собирался из Марьиной Горки на электричке попасть в Минск.

— На выезде из Бобруйска задержаны 5 членов Белорусской социал-демократической партии вместе с членом ЦК Юрием Гриневицким. Все они направлялись в Минск на разрешенный властями концерт. Сейчас их машину сопровождают в отдел милиции. Обвиняют в каком-то преступлении, — написал в Фейсбуке Игорь Борисов.

Задержанных под конвоем возвращают в Бобруйск.