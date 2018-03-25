Статкевич задержан на выходе из квартиры до начала запрещенного шествия?

В воскресенье на выходе из квартиры задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса.

Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на Telegram-канал «Тунеядцы Беларуси» и соседа политика. Телефон Николая Статкевича и его жены Марины Адамович отключены. Накануне политик анонсировал свой выход из дома на запрещенную акцию 25 марта примерно в 11 часов.

В субботу Статкевичу прислали протокол административного правонарушения за призывы к участию в «Марше достоинства и свободы», который его сторонники анонсировали на полдень 25 марта в районе площади Якуба Коласа.

Отметим, что последние несколько дней по всей Беларуси происходят превентивные задержания. В том числе и 25 марта.