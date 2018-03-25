Латынина: «К утру вторника в Кремле наступила паника»

О том, что происходило в понедельник, после выборов президента РФ.

Вот я смотрю то, что происходило в понедельник, после выборов. Вот список людей, которые поздравили Путина с победой на выборах: президент Сербии поздравил Владимира Путина с победой на выборах; президент Абхазии поздравил Путина, президент Боливии поздравил Путина; Рауль Кастро поздравил Путина; Назарбаев, КНР, Мадуро, Алиев, президент Кыргызстана, Лукашенко и даже президент Молдовы Додон.

Где-то, собственно, к утру вторника, видимо, в Кремле наступила паника, потому что как-то западные лидеры, в отличие от Додона и Абхазии, не спешили поздравить, то есть намечалась какая-то ситуация Науру. Дальше, правда, начались звонки западных лидеров.

Например, Макрон воспользовался ситуацией, чтобы позвонить Путину и выразить возмущение тем, что происходит в России, и химической атакой в Солсбери. Кремль это объявил поздравлением. Хотя в пресс-релизе французского президента слово «поздравление» показательно отсутствовало.

Скрасило это панику и тем более отсутствие поздравлений со стороны Терезы Мэй выступление Трампа, которого просили не поздравлять российского лидера. Ему помощники положили бумажку, на которой крупными буквами было написано «Не поздравлять». Трамп, естественно, если он читает бумажку, тогда, если уж ее прочитает, то поступает наоборот. Он позвонил и поздравил, после чего в сенате все стали на уши. Джон Маккейн объявил, что своим поздравлением Трамп оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве проголосовать на свободных и честных выборах.

И хотя, конечно, мы понимаем, что впечатление от этого спича Маккейна, оно немного смазывается тем, что господин Маккейн не любит всё, что делает Трамп, поэтому если бы Трамп не поздравил Путина с выборами, то, я думаю, что сенатор Маккейн нашел бы повод сказать, что Трамп в очередной раз продемонстрировал грацию слона в посудной лавке, и что так приличные политики себя не ведут и так далее.

Но, в общем, короче говоря, мы видим неприятную вещь, что в 2008 году было, по словам того же Шпилькина 14 миллионов приписок, сейчас – не больше 10. В 2008 году все западные политики выстроились в очередь поздравлять, правда, не Владимира Владимировича, а маленького Медведева, но тогда поздравляли, спотыкались, бежали – фальсификации были больше.

А сейчас всё почти чисто по российским-то особенно масштабам… А для кого спектакль-то был? Спектакль же был в основном для иностранцев, а иностранцы безмолвствуют. Народ-то радуется. Вот помните, у Пушкина: «Народ безмолвствует»? – Запад безмолвствует.