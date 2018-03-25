Растаев: «Лишь пианиста Путина Коля пока не сделал»

Известный журналист и поэт из Бобруйска Дмитрий Растаев отреагировал в Facebook на выступление Лукашенко-младшего в Грузии.

Вы придержите шухер там

и усмирите бури -

Коля играет Шуберта!

Кисин за дверью курит.

Нету крутее крути на

всём нашем свете белом.

Лишь пианиста Путина

Коля пока не сделал.

Ах, Александр Герцевич,

вы композитор рьяный,

но ни уму, ни сердцу нам

ваши, пардон, баяны.

Время настало новое,

люди другими стали:

к чёрту меха и кнопочки -

нам подавай рояли.

Мы существа особые,

наши клавиры мглисты,

но наставляют строго нас

истые пианисты.

Годы стоят по струночке,

лишней не дрогнет клавиши...

Альтернатива туточки

лишь барабан на кладбище.