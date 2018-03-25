Почему бело-красно-белый и сколько лет «Погоне»?

Как возникли госсимволы БНР.

Почему национальный флаг БНР — именно белый, красный и белый? Зачем утверждать гимн, когда страна де-факто перестала существовать? Сколько на самом деле лет гербу «Погоня»? Вспоминаем государственные символы БНР, которые имеют прямое отношение к современной истории Беларуси.

Герб «Погоня»

Отцы-основатели Белорусской Народной Республики опирались на историческую традицию ВКЛ, поэтому логично, что государственным гербом — без сомнений и колебаний — была признана «Погоня».

Справа — герб ВКЛ, слева — герб БНР. Фото: be.wikipedia.org

Государственным гербом Великого княжества Литовского она стала во второй половине 14 века, хотя ее первое изображение известно с более ранних времен. На договоре 1330 года между Полоцком и Ригой стояла печать полоцкого князя Наримонта-Глеба, на которой изображен всадник, повернутый в левую сторону, с мечом.

Всадник с мечом на фоне геральдического щита был на печатях Ягайлы и Витовта. Именно с тех пор «Погоня» начала считаться официальным символом Великого княжества.

Однако в белорусской традиции «Погоня» имела и более глубокое культурное значение. Само слово «погоня» в числе прочего означало болотистую низину, а «паганіцыя» — рассвет, утренний свет, звезду. Если искать в гербе мифологические значения, то найти в нем можно следующее: красный всадник олицетворял славянского бога Ярилу или Перуна, который разбрасывает молнии и гром, а белый фон символизировал воду.

В продолжение традиции ВКЛ в 1918 году государственным гербом БНР была признана «Погоня» — красный фон, белый конь, всадник, шестиконечный крест. Причем хвост у лошади поднят вверх — после эту деталь себе позаимствовала Литва. А Республика Беларусь в 1991—1995 годах была вынуждена опустить хвост вниз.

Флаг — бело-красно-белый

Возраст бело-красно-белого флага относительно небольшой, свидетельствуют исторические документы. Существуют версии, что его история насчитывает чуть ли не шесть столетий, но документально подтвердить это невозможно.

По одной из версий, братья Луцкевичи хранили в своей библиотеке Аль-Китаб, грамматику арабского языка, в которой нашли информацию, что татарские хоругви, приведенные на Грюнвальдское поле князем Витовтом, выступали под бело-красно-белым знаменем.

Согласно этой версии, сегодня бело-красно-белому флагу не менее 608 лет. Однако упомянутый Аль-Китаб, который якобы видели еще в 1930-х годах, исчез. Есть вероятность, что это всего лишь историческая легенда, составленная братьями Луцкевичами, чтобы популяризировать бело-красно-белый флаг благодаря фигуре великого князя Витовта. А может, и нет.

Вторая версия рассказывает о битве князя, который снял белую повязку, пропитанную кровью, и после под этим импровизированным флагом повел свое войско к победе. Однако многие исследователи утверждают: такой легенды в белорусском фольклоре даже не существует.

Третья версия отсылает в совсем недалекое прошлое — к концу 19 века. Ленточку бело-красно-белого цветов якобы носили члены Белорусского студенческого кружка Петербургского университета. Но многие исследователи считают это маловероятным.

Создателем современного бело-красно-белого флага считается архитектор Клавдий Дуж-Душевский. Во время Февральской революции 1917 года к нему обратились белорусские организации Петрограда с просьбой создать флаг белорусского национального движения. Он предложил несколько вариантов, но предпочтение отдали бчб-флагу. Когда точно был сделан эскиз, неизвестно.

Первый публичный «выход» бчб-флага состоялся весной 1917 года над зданием Белорусского общества помощи пострадавшим от войны в Петербурге (Дуж-Душевский работал в этом обществе).

В Минск «бчб-стужкі» пришли 12 марта, на праздник Белорусского значка. Бело-красно-белые «стужкі» носили и военные на фронтах Первой мировой, чтобы узнавать своих, белорусов.

Висел бчб-флаг с девизом «За родной край, за свободную Беларусь» и на Первом Всебелорусском съезде. Дорота Михалюк со ссылкой на «Белорусскую Раду» пишет: «…бальшавіцкі камісар з Латвіі Л. Рэзаўскі вусна зняважыў беларускі штандар, назваўшы яго «трохколернай анучай», і дамагаўся таго, каб яго прыбралі.

Рэакцыя прысутных сведчыла пра іх моцную эмацыйную сувязь з бел-чырвона-белымі колерамі, а таксама пра прызнанне іх нацыянальнымі сімваламі. Удзельнікі з’езда супакоіліся толькі дзякуючы паводзінам дэлегата беларускіх вайскоўцаў генерала К. Алекееўскага, які выйшаў перад дэлегатамі разам з мараком і жаўнерам, а потым пацалаваў штандар. Плішэвіч, селянін з Менскай губерні, апрануты ў сялянскую сярмягу, заклікаў сабраных: «Трэба абараняць сцяг і шанаваць яго!»

Открытка времен БНР. Фото: be.wikipedia.org

Официально одним из государственных символов бело-красно-белый флаг стал 5 августа 1918 года. Через несколько дней в газете «Вольная Беларусь» Вацлав Ластовский опубликовал статью, напоминающую формат пояснительных карточек. Сначала он задавал вопросы, касающиеся национального самоопределения, и понятно отвечал на них. Например, на вопрос о национальном цвете Беларуси он отвечал так: «Нацыянальны беларускі колер — бела-чырвоны. З гэтых колераў уложан і беларускі флаг, які складаецца з трох удоўжкі палос — белай, чырвонай, белай».

Такая колористика основывается не только на истории (о Витовте и князьях), но и на народной культуре, для которой сочетание красного и белого — почти генетический код. Белый и красный присутствовал в быту, в одежде. Красными нитками ткали узоры на рушниках, красным поясом подпоясывали белую рубашку. Связь с этими цветами была неразрывной и в определенном смысле неизбежной.

Гимн «Ваяцкі марш» — песня Слуцкого восстания

Позже всего был принят гимн БНР — в 1920 году, когда де-факто Белорусская Народная Республика прекратила существование, а ее руководство оказалось в изгнании. Им стал «Ваяцкі марш», который пели солдаты первой Слуцкой бригады стрелков БНР во время Слуцкого восстания — в борьбе с большевиками осенью 1920 года.

Фото: nn.by

Потенциальных «претендентов» на место одного из государственных символов было три, причем «Ваяцкага марша» среди них не было. На открытии Первого Всебелорусского съезда в декабре 1917 года, на котором обсуждалась возможность создания независимого белорусского государства, хор под управлением Владимира Теревского исполнил три песни, похожие на гимн: белорусскую Марсельезу «Ад веку мы спалі», «А хто там ідзе» и «Кроў нашу льюць даўно ўжо каты». Однако ни одна из них государственным гимном БНР не стала.

«Ваяцкі марш» был написан в 1919 году. 30 октября его опубликовали в газете «Вольная Беларусь». Автором слов стал 28-летний Макар Кравцов — выпускник Свислочской учительской семинарии. К началу Первой мировой он преподавал на Гродненщине, а после воевал на Северо-Западном фронте и в качестве военного стал делегатом Первого Всебелорусского съезда.

Макар Кравцов (слева) и Владимир Теревский (справа). Фото: be.wikipedia.org

Музыку к гимну написал Владимир Теревский — композитор, дирижер, фольклорист. Окончил духовную семинарию в Слуцке, потом пошел в армию. Служил на Урале, где руководил любительскими хорами. Вернувшись в Беларусь, основал белорусский хор.

Оба автора — слов и музыки — позднее попали в руки НКВД. Судьба Макара Кравцова после этого осталась неизвестной (по некоторым свидетельствам, его замучили во время допросов в тюрьме), Владимира Теревского расстреляли.

«Унія» — Ваяцкі марш (1998)

Мы выйдзем шчыльнымі радамі

На вольны родны свой прастор.

Хай воля вечна будзе з намі,

А гвалту мы дамо адпор!

Няхай жыве магутны, смелы

Наш беларускі вольны дух.

Штандар наш бел-чырвона-белы,

Пакрый сабой народны рух!

На бой! За шчасьце і за волю

Народу слаўнага свайго!

Браты, цярпелі мы даволі,

На бой — усе да аднаго!

Імя і сілу беларуса

Няхай пачуе й убачыць той,

Хто смее нам нясці прымусы

І першы выкліча на бой.

Браты, да шчасця мы падходзім:

Хай гром грыміць яшчэ мацней!

У крывавых муках мы народзім

Жыццё Рэспублікі сваёй!