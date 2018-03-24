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24.03.2018
meduza.io
Экс-кандидат Павел Грудинин все-таки сбрил усы. Видеофакт

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин все-таки сбрил усы, выполнив условия пари с Юрием Дудем. Видео бреющегося Грудинина опубликовал Максим Шевченко, его доверенное лицо на выборах.

Видео: Максим Шевченко/YouTube

Фотография с Грудининым без усов появилась в нескольких инстаграм-аккаунтах утром 24 марта, но затем была удалена. В КПРФ заявили, что Грудинин «пока» усов не сбривал.

Сразу после выборов Грудинин отказался сбривать усы и поставил дополнительное условие: он изменит образ, только если Юрий Дудь признает, что выборы были честными. Первоначальный спор был такой: если Грудинин наберет меньше 15% голосов на выборах президента, он сбривает усы, если больше — Дудь бреется налысо.

По данным ЦИК, кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил на выборах 11,77% голосов. Это второй результат после Путина.

 
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