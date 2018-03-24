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Комментарии
24.03.2018
Светлана Метёлкина
Лукашенко обнаружил в стране умных и крепких политиков. Мы тоже поискали

Неожиданное признание глава Беларуси сделал в интервью грузинскому ТВ.

«И вы знаете, у нас кроме Лукашенко достаточно умных, крепких политиков, которые, пусть не единолично, но в команде могут решать вопросы», — заявил Лукашенко и даже намекнул, что подумывает о корректировке Конституции, дабы «какие-то функции от президента передать исполнительным органам власти, правительству, парламенту и тому подобное».

Вооружившись словами президента, мы решили поискать тех самых умных и крепких политиков, которым бы глава Беларуси мог передать какие-то свои функции.

Естественно, нехватки во всевозможных чиновниках, руководителях министерств и ведомств Беларусь не испытывает — их даже с избытком. Но вот может ли кто-то из них подменить своего лидера, демонстрируя тот самый ум и крепость? Хотя бы в отдельно взятых отраслях.

Давайте глянем, что думает на этот счет сам президент.

Поищем таковых вначале в самой важной сфере — в экономике. Тут у нас трудится целая плеяда всевозможных политиков-экономистов — от премьера до министров и прочих руководителей. Но выясняется, что все они без помощи президента не могут ни инфляцию рассчитать, ни цены правильно установить, ни с зарплатами разобраться.  

— По моей информации, достижение и удержание в 2018 году заработной платы на уровне тысячи рублей не подтверждает ни одна из областей. Это тоже говорит о том, что вы пока не способны ее обеспечить, — распекал в марте правительство, Нацбанк, облисполкомы Лукашенко, заслушивая их отчет и пригрозил: — Хочу предупредить губернаторов: смотрите, нарветесь! Наверное, слишком хорошо вы живете — и слишком оторвались от людей.

Но, может, в других областях найдутся умные политики? Например, зарекомендовавшие себя в решении сложных вопросов социальной сферы. Но и тут, похоже, облом.

— Какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет. Это намеренный саботаж решений президента или недопонимание? — вопрошал президент у «крепких», на, судя по всему, не очень умных политиков.

Тогда, возможно, эти мощные политические деятели сконцентрировались в важной для Беларуси агропромышленной отрасли? Ан нет. И тут Александр Григорьевич сам вынужден скакать по полям, рассказывая, что делать с полеглицей и почему «роторная жатка – это не обмолот». Примерно такая же ситуация и во внешней торговле, где без Лукашенко некому и трактор продать и о молоке договориться.

А что же с культурой? Тут и вовсе все плохо. Приходится даже разбираться в проблемах с участниками на «Евровидение», да учить, как раскручивать молодых талантов. Больше ведь некому.

Вот такая политика и политики.

Кстати, буквально вчера глава Беларуси очередной раз продемонстрировал свои политические умения, уже в области международных связей. Провел встречу с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, которому показал, как его внебрачный сын играет на рояле, а после съел лаваш.   

Господи, скажи, что все это только сон!

 
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