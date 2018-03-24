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В мире
24.03.2018
ТАСС
Times: до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов

До двух десятков стран Европы могут последовать примеру Великобритании и выслать якобы связанных с разведкой российских дипломатических работников в качестве ответной меры на отравление в Солсбери осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

С таким утверждением вечером в пятницу выступила газета The Times.

Издание информирует, что «до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы». Конкретизируя эту информацию, The Times сообщает, что «в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран». По утверждению газеты, «беспрецедентный раунд скоординированного выдворения начнется в понедельник с отзыва посла ЕС в Москве [Маркуса Эдерера] на четыре недели».

На состоявшейся в четверг и пятницу встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать Эдерера из Москвы для консультаций. Комментируя итоги брюссельского евросаммита, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Евросоюз в деле Скрипаля отказывается работать с фактами, а понятие солидарности внутри ЕС для ряда стран оказалось выше здравого смысла. По его словам, в Евросоюзе не хотят считаться с позицией Москвы и пренебрегают очень серьезными нестыковками в британской позиции, которые для российской стороны очевидны.

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома также рекомендовал президенту Дональду Трампу выдворить российских дипломатов из США в связи с «делом Скрипаля». Эта рекомендация направлена на рассмотрение Трампу в пятницу, утверждает телекомпания CNN.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту. В ответ Москва выслала из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

 
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