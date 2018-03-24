В Польше прошли многотысячные протесты против попытки дальнейшего ограничения абортов

На митинг в Варшаве вышли 55 тысяч женщин.

В пятницу, 23 марта, в Польше прошли массовые протесты против намерений властей ужесточить законодательство об абортах.

Gazeta Wyborcza сообщает, что на улицы Варшавы вышло около 55 тысяч женщин — это почти вдвое больше, чем во время предыдущего женского «Черного протеста», который прошел в 2016 году.

Вышедшие в пятницу на площадь женщины скандировали: «Хотим докторов, а не миссионеров», «Защищаем жизнь, жизнь женщин», «Секс — да, сексизм — нет», «Лицемеры фанатики, почувствуете гнев улицы».

Piękny widok,Jarek niestety Twój rząd obalą kobiety,,czarny piątek’’ pic.twitter.com/68QtwsvJWX — ,,Polska w ruinie 🇵🇱💯 (@Polskawruinie1) 23. März 2018

По нынешнему польскому законодательству, аборты разрешены в трех случаях — угроза здоровью матери, насилие или инцест, неисправимые повреждения зародыше. Согласно новому законопроекту, который в январе предварительно одобрила нижняя палата парламента, а ранее на этой неделе парламентский комитет, будет отменено разрешение на третью категорию. Именно по ней сейчас делается 90 процентов абортов в Польше.

С критикой инициативы властей выступили 200 неправительственных организаций Польши. Они апеллируют к тому, что подобный закон ставит под угрозу здоровье женщин и нарушает международные обязательства в области прав человека.

Польские власти не первый раз пытаются запретить аборты. Ранее закон не приняли из-за сильного недовольства и негодования женщин, которые массово вышли на протесты. В октябре 2016 протестировали более 150 тысяч человек в 143 городах и селах страны.